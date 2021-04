'Een tastbaar stukje PSD is terug in Vlissingen', neem een kijkje op de Koningin Emma

Langs de Walcherse kustlijn staan verschillende mensen de veerboot op te wachten. Voor een mevrouw die naast het standbeeld van Michiel de Ruyter staat, een bijzonder moment. "Het is weer leuk om te zien. Het is echt al lang geleden. Als kind voer ik mee van Zierikzee naar Katseveer en ik was dikwijls zeeziek. Dus ik heb die boot wel dikwijls ondergekotst", zegt ze lachend.

Een groep liefhebbers, verenigd in PSDnet.nl, spande zich in om de Koningin Emma weer naar Zeeland te halen. Het schip is in 1933 op scheepswerf De Schelde gebouwd, daarmee de Emma het oudste nog varende schip dat op de werf gebouwd is. Het schip heeft een rol gespeeld als mijnenlegger bij de Koninklijke Marine, tijdens de meidagen van 1940 en is ingezet tijdens de Watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken. Later voeren het schip als veerdienst tussen Kortgene-Wolphaartsdijk-Zierikzee en Vlissingen-Terneuzen-Hoedekenskerke-Hansweert.

Anders Hoendervanger van PSDnet.nl ziet dat mensen trots zijn dat er weer een PSD-boot in Zeeland is. "Begrijpelijk ook. na het einde van de veerdiensten is eigenlijk alles gesloopt. De veerboten zijn verkocht en in het buitenland gesloopt. Nu komt er eigenlijk een tastbaar stukje PSD terug naar Vlissingen."

Hotelkamers aan boord

"De authentieke delen gaan we opknappen, zoals de salons en de dekken", zegt Hoendervanger. Er zijn ook wel wat delen in de loop van de jaren gesloopt. Hoendervanger denkt dat er op verschillende plekken hotelkamers gebouwd kunnen worden.

Arjan van Gelder, ook van PSDnet, onthaalt de Emma met een trots gevoel. "Het is een mooi moment. Je brengt een stuk historie terug voor Vlissingen, voor Zeeland."

De Emma krijgt een ligplaats in de Dokhaven in het Vlissingse Scheldekwartier. Dat is de plek waar het schip vroeger werd gebouwd.

