Geen uitstel voor omstreden parkeerbeleid Veere

Het onderste bord is inmiddels weggehaald. (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe parkeerbeleid komt er in grote lijnen op neer dat betaald parkeren langs de hele kust van Veere wordt ingevoerd, ook in Zoutelande, waar parkeren nu nog gratis is. Parkeerplaatsen dicht bij de kust in de gemeente gaan 5 euro 20 per uur kosten. Inwoners en bezoekers van buiten de gemeenten konden een jaarkaart van 150 euro aanschaffen en ook moesten inwoners voor visite die met de auto komt 2 cent per minuut gaan betalen.

Stroom van protesten

Het nieuwe parkeerbeleid zorgde voor een stroom van protest. Een petitie in Zoutelande leverde 6300 handtekeningen op, terwijl de afgelopen maanden tientallen mensen inspraken tijdens gemeenteraad- en commissievergaderingen. Ook bij de speciale raadsvergadering woensdagavond waren er tien insprekers; ondernemers en inwoners. Op het hoogtepunt keken zo'n 1000 belangstellenden digitaal mee met de raadsvergadering. "Moet je voorstellen dat we al die mensen hier op de publieke tribune in het gemeentehuis hadden gehad", stelde fractievoorzitter Marin van de Berge van de VVD.

'Absurde tarieven'

De insprekers en de oppositiepartijen SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst Van Kervinck hekelden het nieuwe parkeerbeleid opnieuw en hadden het over 'absurde parkeertarieven', waarmee de gemeente Veere één van de duurste parkeergemeentes van Nederland zou zijn geworden. "Coronamaatregelen gaan steeds zwaarder wegen voor onze ondernemers. Het water staat hen tot aan de lippen. Ongelooflijk dat de gemeente dan juist in deze moeilijke tijd, met het Paasweekend voor de deur, zo'n nieuw parkeerbeleid invoert", betoogde Kees Bierens namens ondernemers in Zoutelande.

Niet op het laatste moment

Collegepartijen PvdA/Groenlinks, CDA, DTV en verantwoordelijk wethouder Pieter Wisse (CDA) erkenden dat er nog veel haken en ogen aan het nieuwe beleid zitten. De coalitie en wethouder Pieter Wisse willen het nieuwe parkeerbeleid zo snel mogelijk gaan evalueren en 'weeffouten' repareren. Zo willen ze kijken naar de positie van bewoners buiten de bebouwde kom, die geen gratis parkeervergunning voor zichzelf kunnen aanvragen, wat bewoners binnen de bebouwde kom wel kunnen.

(foto: Omroep Zeeland)

Van 150 naar 100 euro

Als tegemoetkoming is de prijs voor een algemene jaarkaart voor een groot aantal parkeerterreinen gisteravond verlaagd van 150 naar 100 euro. Ook het visite-tarief is van twee naar één cent per minuut gegaan. "Maar we moeten nu niet het hele parkeerbeleid een paar uur voordat het op 1 april ingaat, gaan uitstellen", vond wethouder Wisse. "We hebben er maanden aan gewerkt en zoveel mogelijk maatwerk geleverd voor belanghebbenden. En daar hebben we er veel van gesproken."

Leefbaarheid

Wethouder Wisse schetste woensdagavond ook dat het nieuwe parkeerbeleid ervoor moet zorgen dat de Veerse kust leefbaar blijft voor de eigen inwoners. Die hebben nu te maken met veel auto's die bijvoorbeeld in het dorp Domburg komen parkeren, waardoor inwoners hun eigen auto niet meer kwijt kunnen. "Mensen kunnen misschien ook eens wat vaker de fiets pakken, als ze naar de Veerse kust willen", vindt Wisse. Hij stelt ook dat het parkeergeld wordt gebruikt om voorzieningen voor de toerist te verbeteren, die anders voor rekening van de inwoners komen.

Geen draagvlak

De toezegging om het parkeerbeleid snel te evalueren en problemen daarna te repareren, viel niet in goede aarde bij oppositiepartijen SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst Van Kervinck. De fracties zeggen het onverteerbaar te vinden dat het nieuwe parkeerbeleid bedoeld was om toeristen meer te laten bijdragen aan voorzieningen, terwijl nu ook eigen inwoners en ondernemers moeten gaan betalen. "Een beschamende vertoning", stelde raadslid Marco Wisse van SGP/ChristenUnie. "Als u nu al aangeeft dat er zaken gerepareerd gaan worden, waarom dan nu toch doorgaan terwijl er zo weinig draagvlak is bij de inwoners en de ondernemers",