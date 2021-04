Goedemorgen! Gps-diefstal, oude boot en emoties lopen op over parkeerbeleid

Waar de temperatuur wel flink opliep, was gisteravond bij de raadsvergadering van de gemeente Veere. Daar werd bepaald dat het veelbesproken nieuwe parkeerbeleid vandaag toch ingaat, ondanks alle protesten. Het werd een emotionele raadsvergadering, die tot na middernacht duurde.

Dagkaart Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel meerdere raadsfracties spraken van 'absurde parkeertarieven' en aangaven dat er 'geen draagvlak' voor is, heeft de motie van de oppositie om de invoering van het nieuwe parkeerbeleid uit te stellen tot na de zomer het niet gehaald.

Gps-dieven weer terug

Dan slecht nieuws voor boeren: het was een tijd stil, maar gps-dieven lijken Zeeland weer tot doelwit gekozen te hebben. In de omgeving van Waterlandkerkje werden bij boeren gps-systemen gestolen. Dat melden de wijkagenten in de gemeente Sluis.

Stekkers van een GPS-systeem in een trekker nadat GPS-dieven er hebben toegeslagen (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar werden Zeeuwse boeren ook slachtoffer van dergelijke diefstallen. "Verwijder na het werk de kostbare apparatuur en sluit alles goed af!", schrijven ze op Twitter.

Koningin Emma in haven Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

De voormalige PSD-boot Koningin Emma is weer terug in Zeeland. Gisteren trok het schip langs de Zeeuwse kust naar Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost. Daar ligt hij voor een half jaar om te worden opgeknapt. Omroep Zeeland nam een kijkje op de boot en sprak met PSDnet.

Medewerkers van de GGD met een coronatest (foto: ANP)

Bij de GGD zijn zorgen over het aantal besmettingen neemt toe in Zeeland en ook het vindpercentage gaat omhoog. En dat baart de GGD Zeeland zorgen. Tot nu toe viel namelijk het vindpercentage nog wel mee, mede door de toename in het aantal afgenomen tests, maar inmiddels gaat dat percentage nu ook omhoog.

Meeuwen zoeken naar eten bij Westkapelle (foto: Mariska de Pagter, Westkapelle)

Het weer

Het is vanochtend eerst nog rustig maar er komt een matige noordenwind op gang en daarmee wordt geleidelijk koelere lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur is twaalf à dertien graden in de kustgebieden tot zeventien of achttien graden in Zeeuws-Vlaanderen. Er is vrij veel zon, maar vooral later op de dag is er wat meer bewolking. Vannacht en morgen gaat die afkoeling door met vannacht een minimumtemperatuur van rond de vijf graden, en een maximumtemperatuur morgen overdag van negen tot elf graden Er is dan meer bewolking dan zon, en mogelijk valt er een kleine regenbui.