Ondernemers teleurgesteld over parkeerbesluit Veere: 'Maar we laten het er niet bij zitten!'

Blijven de toeristen wel komen als het parkeren de hoofdprijs kost? (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vergadering liepen de emoties hoog op. Een van de insprekers was Cathelijne Hoogendoorn van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van Pizzeria Il Punto in Zoutelande. "We zijn gehoord, maar er wordt niet naar ons geluisterd", is haar samenvatting van de avond in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Nu nog gratis

Het nieuwe parkeerbeleid komt er in grote lijnen op neer dat betaald parkeren langs de hele kust van Veere wordt ingevoerd, ook in Zoutelande, waar parkeren nu nog gratis is. Parkeerplaatsen dicht bij de kust in de gemeente gaan 5 euro 20 per uur kosten. Inwoners en bezoekers van buiten de gemeenten konden een jaarkaart van 150 euro aanschaffen en ook moesten inwoners voor visite die met de auto komt 2 cent per minuut gaan betalen.

De ondernemers zijn bang dat de toeristen vanwege de hoge parkeertarieven weg zullen blijven. "Wij vrezen dat mensen die voor een dag naar de kust willen zich wellicht twee keer zullen beraden voor ze dat doen." Bovendien vermindert de maatregel mogelijk ook het besteedbaar budget van de mensen die wél nog komen. "Iedere euro die in de parkeerautomaat gaat, wordt niet meet uitgegeven in de horeca of detailhandel", aldus Hoogendoorn.

'We laten het er niet bij zitten!'

De motie van de oppositie om de nieuwe maatregelen uit te stellen tot na de zomer, haalde het gisteravond niet. Na een paar uur slaap is Hoogendoorn daar nog niet van hersteld. "Laat ik eerlijk zijn: ik ben de teleurstelling van gisteravond nog niet te boven. Maar één ding is zeker: we laten het er niet bij zitten!"

Reactie Cathelijne Hoogendoorn op nieuw parkeerbeleid Veere

Het nieuwe parkeerbeleid zorgde voor een stroom van protest. Een petitie in Zoutelande leverde 6300 handtekeningen op. Als tegemoetkoming is de prijs voor een algemene jaarkaart voor een groot aantal parkeerterreinen gisteravond verlaagd van 150 naar 100 euro. Ook het visite-tarief is van twee naar één cent per minuut gegaan.

Wethouder niet eens met bezwaren

"Daar werd vanuit de samenleving om gevraagd", zegt verantwoordelijk wethouder Pieter Wisse. "Dus daar hebben wij gehoor aan willen geven." Toch blijft hij achter het nieuwe parkeerbeleid staan. Hij is het dan ook niet eens met de bezwaren die de ondernemers aandragen. "Je ziet dat nu al de aantallen toeristen weer toenemen."

Lees ook: