Politie ruim 145.000 euro kwijt aan het ruimen van drugslabs in Zeeland

Marloes Lippens, specialist synthetische drugs van de politie zegt dat de politie formeel verantwoordelijk is voor het afvoeren en vernietigen van de zwaar chemische vloeistoffen en vervuilde hardware na het ontdekken van een lab. "Dit doet een gespecialiseerd bedrijf en dat kost veel geld. Dit zijn kosten die je niet wilt maken."

Niet alleen in Zeeland is de politie veel kwijt aan het ruimen van drugslabs. Ook de kosten voor Noord-Brabant zijn op een rij gezet. Daar moest de politie meer dan 1,1 miljoen euro aan opruimkosten betalen. Dat geld geeft de politie liever aan andere dingen uit, zegt Lippens. "Met dit geld kunnen we ook extra controles houden of een preventiecampagne betalen. Dat gebeurt nu niet, want wij kunnen ons geld ook maar een keer uitgeven."

In Zeeland werd vorig jaar een reeks drugslabs opgerold. Zo werd begin juli een drugslaboratorium gevonden in de gemeente Sluis. Vijf verdachten zijn daarvoor aangehouden. Een week later ontplofte een drugslab in Poortvliet bij een uitslaande brand. In oktober vond de politie een compleet drugslab in een container in Terneuzen.

In december was het raak in Westdorpe: in een loods werd een laboratorium ontdekt waar chrystal meth werd geproduceerd. Vijf mannen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico zijn aangehouden.