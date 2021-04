Het ligt binnenkort waarschijnlijk overal in de winkels: Zeeuws algenbrood

Het bedrijf heeft een kantoor in Oost-Souburg en een afdeling in het oosten van het land. Binnen kijken bij het innovatieve bedrijf mag niet, vertelt Ronald de Vos. "We ontwikkelen allerlei dingen die geheim zijn. Als een concurrent onze producten ziet en hoe wij het maken dan lopen we risico dat het wordt gekopieerd. Het luistert nauw in onze branche dus we blijven een beetje geheimzinnig."

Zeeuwse algen

Micro-algen zijn kleine plantjes die in zee of bijvoorbeeld in de Oosterschelde drijven. Volgens De Vos hebben de algen veel voordelen: "Ze zijn heel duurzaam omdat we ze lokaal kunnen telen. Daarnaast kunnen we bij de algen die we zelf telen bepaalde eigenschappen aan-en-uit zetten. Dat zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld bepaalde vetzuren in zitten die goed voor je zijn. Daarnaast is het ook gewoon lekker. Het zorgt voor een zoute smaak maar het is een stuk gezonder dan gewoon zout."

Een product met algen dat de komende jaren de markt moet gaan veroveren is het 'all grain'-brood. Het brood bevat geen zout maar door de algen heeft het wel een zoute smaak, zoals gewoon brood. Michel Hermans van Algae Holland denkt dat dit een grote hit gaat worden. "Mensen zoeken steeds meer naar gezonde alternatieven. Dat is dit. Normaal gesproken heeft zoutloos brood een vieze smaak maar dit smaakt gewoon zoals een luxe brood, denk aan Waldkorn en dergelijke."

Veel interesse

Interesse om het brood te gaan verkopen is er genoeg. Hermans: "We zijn in gesprek met een aantal grote bakkerijketens. Zij willen het afnemen. Die grote bakkerijen leveren dan weer aan de grote supermarktketens. Er is dus een grote kans dat het brood dit jaar nog bij de grote supermarkten in de schappen ligt."