Toeristenseizoen begint zonder toeristen: 'Een flinke aderlating'

In Zeeland zijn er in het voorseizoen normaal gesproken veel buitenlandse toeristen. Volgens Diana Korteweg Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme komt de helft van alle gasten uit België en Duitsland. "Zolang die dus niet op vakantie mogen of kunnen in Nederland, is dat dus een flinke aderlating. Ook al wordt dat deels ingevuld door Nederlanders, het wordt nooit helemaal rechtgetrokken."

Bepalende factoren

Volgens Korteweg Maris zijn er een aantal factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het toerisme en de vrijetijdsector dit jaar. "Enerzijds is dat of de grenzen opengaan voor niet noodzakelijke reizen. En anderzijds is dat of de coronamaatregelen worden versoepeld, zodat winkels, horeca en attracties weer open mogen voor publiek. Zolang die gesloten blijven, kiezen veel mensen ervoor om thuis te blijven."

Grote gevolgen

Dat heeft grote gevolgen voor de vrijetijdsector in Zeeland. "Hoe later dit gaat plaatsvinden in het seizoen, hoe slechter het is voor de sector in z'n algemeenheid. Het voorseizoen kunnen we namelijk niet missen, afgaand op de cijfers van vorig jaar." Daarnaast heeft een aantal ondernemers het afgelopen jaar ook flink geïnvesteerd. Dat heeft dus nog grotere financiële gevolgen wanneer de toeristen wegblijven.

Ik houd m'n hart vast als de maatregelen niet worden versoepeld." Diana Korteweg Maris, Kenniscentrum Kusttoerisme

Volgens Korteweg Maris hebben de versoepelingen er vorig jaar aan het begin van de zomer voor gezorgd dat de vrijetijdsector in Zeeland een fantastisch hoogseizoen had. Maar door alle maatregelen in het voor- en naseizoen draaide de sector toch een matig jaar.

Flinke tik

"Al met al hadden we vorig jaar in totaal zo'n twintig procent minder overnachtingen in Zeeland. Dat was wel beter dan het landelijk gemiddelde, want dat daalde namelijk met zo'n dertig procent. Maar alles bij elkaar opgeteld heeft de vrijetijdsector in Zeeland vorig seizoen een flinke tik gekregen."

Vakantiehuisjes staan nu nog leeg (foto: Omroep Zeeland)

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft vorig jaar ook gekeken naar de verschillende verblijfsaccommodaties in Zeeland. Het blijkt dat de groepsaccommodaties het meest te lijden hebben gehad onder alle maatregelen. De bezetting daalde vorig seizoen met zo'n zestig procent.

Korteweg Maris maakt zich hier dan ook het meest druk om, kijkend naar het komend seizoen. "De groepsaccommodaties moeten rekening houden met groepsgrootte, de anderhalvemetermaatregel en nog een hele hoop andere regels. Dat heeft invloed op het aantal boekingen."

Start recreatieseizoen 2021 (foto: Omroep Zeeland)

De verliezen van vorig jaar hebben nog niet geleid tot veel faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. "We zien dat bedrijven dankzij alle steunmaatregelen hun hoofd nog steeds boven water kunnen houden. De grootste zorg zit in het steeds verlengen van alle maatregelen, waardoor mensen in het zicht van de finish sneuvelen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat alle reserves opraken. Dus ik houd mijn hart vast."

Hopeloos jaar

Volgens Korteweg Maris was 2020 voor de dagattracties in Zeeland een hopeloos jaar. Ze zijn een periode dicht geweest. En zelfs in de periode dat ze wel open mochten hadden de attracties te maken met allerlei capaciteitsbeperkingen. En dat heeft een enorme impact gehad op hun omzet. "Hopelijk kunnen de maatregelen op korte termijn worden versoepeld, zodat er in ieder geval weer wat verdiend kan worden."