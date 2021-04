Dapper investeren ondanks alle coronamaatregelen

De nieuwe privé sanitair units op vakantiepark Zonnedorp (foto: Omroep Zeeland)

Eén van die ondernemers is Marieke Braber, eigenaar van vakantiepark Zonnedorp in Renesse. "Wij hebben ervoor gekozen om een investering naar voren te halen en versneld uit te voeren. We hebben in de afgelopen periode overal sanitaire units geplaatst die door onze gasten privé gebruikt worden. Dat heeft wel enige slapeloze nachten opgeleverd, maar achteraf gezien was het de juiste beslissing. Ook al heeft het, financieel gezien, veel impact."

Geen eieren verstoppen

Braber hoopt dan ook dat er dit jaar veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de nieuwe units. "Met Pasen hoef ik er niet vroeg uit om eieren te verstoppen, want dan is het nog erg rustig op het park. Maar ik zie de rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet. De meivakantie is bijna helemaal volgeboekt." Het enige waar ze zich wel zorgen over maakt zijn de groepsaccommodaties. Die worden namelijk op dit moment door grote groepen niet geboekt. "Dat is zorgwekkend, want we hebben er in totaal negen op het eiland."

We kijken niet alleen naar dit jaar, maar vooral naar de toekomst." Marieke Braber, vakantiepark Zonnedorp

Kijkend naar de toekomst is Braber ook hoopvol gestemd. "Je merkt dat er gelukkig veel ondernemers op het eiland zijn die verder kijken dan alleen naar dit seizoen. Zij kijken, net zoals wij, naar de toekomst. Wat kunnen we op het gebied van duurzaamheid? Wat gaan we doen met hergebruik van materialen? Dankzij Impuls Zeeland is er geld om te onderzoeken of er op die gebieden mogelijkheden liggen. "We moeten het namelijk samen doen."

Vakantiepark Zonnedorp vanuit de lucht (foto: Vakantiepark Zonnedorp)

Braber blijft optimistisch, hoe lastig dat soms ook is. "Ik zou een stukje van mijn hoop ook aan al die ondernemers willen geven die het eventjes niet meer zien zitten. Gelukkig zijn we met de gemeente in gesprek om deze ondernemers hulp te bieden. Meestal is een luisterend oor al genoeg."

Volgens Braber kunnen ondernemers voor hulp en ondersteuning aankloppen bij de provincie, gemeente en Dockwise. "Dus stap dan maar even over die Zeeuwse trots en koppigheid heen en steek die hand maar uit, want.....dan binneh we d'r ok voh mekar."

