Zeeland snakt naar coronazelftests, maar apothekers kunnen ze nog niet leveren

Wanneer is de coronazelftest dan wel beschikbaar? Dat is per apotheek verschillend. Sommige apotheken verwachten morgen of volgende week al te kunnen leveren, maar andere apothekers denken pas half april of mei de zelftests in de schappen te hebben. Ook zijn er apothekers die nog niet durven te zeggen wanneer zij de zelftests zullen ontvangen.

Apotheker Simone Lemmens van de Apotheek Tholen denkt dat zij de tests vanavond of morgen ontvangt: "We hebben de zelftests gisteren besteld en ze moeten binnen 24 uur geleverd worden. We hopen ze dus zo snel mogelijk geleverd te krijgen."

Drukker dan normaal aan telefoon

Ook Lemmens merkt dat er veel vraag is naar de zelftests: "Het is een stuk drukker dan normaal aan de telefoon. Veel mensen willen een zelftest in huis hebben. Die mensen zetten we op een wachtlijst."

Nadeel voor de apotheek is dat er bij de fabrikant slechts 25 tests per keer besteld kunnen worden. "Dat zorgt ervoor dat de eerste levering eigenlijk al is uitverkocht. Hopelijk heeft Roche geen leverproblemen en kunnen we dagelijks 25 zelftests bestellen want de vraag is groot. Ik verwacht dat de leverancier genoeg voorraad heeft want ze hebben zelf de publiciteit opgezocht."

Een man en een vrouw voeren thuis een coronasneltest uit (illustratief). (foto: ANP)

Toch heeft Lemmens haar bedenkingen bij de zelftests: "Het is fijn dat het testen op het coronavirus hiermee toegankelijker wordt gemaakt. De drempel wordt kleiner, maar de test is niet honderd procent betrouwbaar en kan zorgen voor een schijnveiligheid. Bovendien moet de test op de juiste manier uitgevoerd worden voor de juiste uitslag. De vraag is hoe goed mensen daartoe in staat zijn."

Lemmens vindt het dan ook geen goede ontwikkeling dat de zelftest binnenkort ook in de supermarkt te verkrijgen is: "Wij vinden het in de apotheek heel belangrijk om uitleg te geven over het gebruik van de zelftest, zodat mensen goed weten hoe ze de test moeten gebruiken. In de supermarkt zal dat niet het geval zijn."