Goes gaat slavernijverleden herdenken

Geen discriminatie (foto: Omroep Zeeland)

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft een menukaart opgesteld voor de dertien Zeeuwse gemeenten met tal van mogelijkheden om discriminatie te bestrijden in de eigen woonplaats. Goes pakt daar een aantal onderdelen uit zoals het hijsen van de mensenrechtenvlag en de aansluiting bij het herdenkingsjaar 2023.

Handelsstad

Dat doet Goes volgens wethouder Van der Reest (SGP/ChristenUnie) niet omdat zijn stad een verleden heeft als het gaat om slavenhandel, zoals Vlissingen en Middelburg dat wel hebben. "Goes is ontstaan als handelsstad, dus er zijn ongetwijfeld ook elementen in onze geschiedenis die uitkomen op slavenhandel. Maar het gaat ons om het signaal. Als zoveel mogelijk gemeenten in 2023 meedoen aan het Herdenkingsjaar, wordt het een landelijke beweging."

Divers personeelsbeleid

"We zijn bij het lezen van de menukaart van het Anti Discriminatie Bureau tot de conclusie gekomen dat we het als Goes al best goed doen", zegt Van der Reest. "De gemeente Goes gaat daarom door met ons huidige beleid." Zo blijft de gemeente werkgevers aansporen een divers personeelsbeleid te voeren, waarbij het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Ook gaat de gemeente onder meer al haar gebouwen beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Daarnaast wil de gemeente woningen voor statushouders en arbeidsmigranten.

Lhbti-ers

In gesprekken met scholen en welzijn staat ook telkens het tegengaan van discriminatie van lhbti-ers, oftewel homosexuelen en transgenders, schetst Van der Reest. "We blijven praten over een veilige school en over een veilige samenleving. Maar dat doen we niet op een dwingende manier. We verplichten scholen niet om bepaalde lespakketten aan te bieden. Ieder mag daar op zijn eigen tempo over spreken."

Roze Zaterdag

De inspanningen voor de lhbti-gemeenschap in Goes lijken niet te rijmen met de discussie in de gemeenteraad van Goes over Roze Zaterdag. Dit evenement is bedoeld om de emancipatie te bevorderen van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen. Een meerderheid in de gemeenteraad wil geen geld uittrekken om het evenement in 2023 naar Goes te halen, wat een groep initiatiefnemers wil.

Van der Reest ziet geen verband tussen Roze Zaterdag en het eigen lhbti-beleid. "Goes is een Regenbooggemeente. We moeten bezuinigen en kunnen daarom geen geld uitgeven aan evenementen. Maar als de initiatiefnemers het geld bij elkaar krijgen, dan gaat Goes de evenementen faciliteren. Dat geldt voor Roze Zaterdag, maar ook voor de ZLM-Tour. We behandelen ieder evenement gelijk."