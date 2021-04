Dit zijn de beste Zeeuwse 1 april-grappen (die wij konden vinden)

KNRM Veere neemt fly-board in gebruik - of toch niet? (foto: KNRM Veere)

Om te beginnen dat flyboard van de KNRM: het klinkt nog best plausibel. Want je komt met zo'n flyboard op plekken waar je met een boot niet bij kunt komen. Met een flyboard druk je jezelf op basis van het wegpompen van water bij wijze van spreken de lucht in, net zoals een raket dat doet met de uitlaatgassen.

Samen Helpen Redden! 31-03-2021 Persbericht KNRM Veere. Door de toenemende problemen met waterplanten in Nederland... Posted by KNRM Veere on Wednesday, March 31, 2021

Maar op dezelfde dag meldt ook de brandweer in Friesland zo'n apparaat te gaan gebruiken. Gecombineerd met de datum van het bericht is onze conclusie: kikker in je bil!

Een wc (foto: LibreShot)

De basisschool het Cypressenhof in Middelburg had ook een goeie: vanwege de blokkade van het Suezkanaal door het containerschip Ever Given was de levering van wc-papier niet binnengekomen. Ouders moesten daarom hun kroost vandaag een rol wc-papier meegeven met hun naam erop.

Politieteam Walcheren springt in op de recente problematiek van racende motoren en motorscooters. Ze hebben een wagentje aan hun park toegevoegd, tot vreugde van hun collega's in Zeeuws-Vlaanderen, die ook wel een testritje willen maken.

Een kunstwerk in Terneuzen? Dan kan Axel natuurlijk niet achterblijven. Op impressies die op social media circuleren is te zien dat een deodorantmerk wel wil sponsoren.

Een restaurant in Vlissingen zet dit paasweekend een gin tonic kroket op het menu. "We hebben het beste van twee werelden kunnen combineren", staat er bij de post op Instagram. Zou de kroket morgen echt nog op het menu staan?

Een telefoon (foto: Omroep Zeeland)

Zelf hebben we ook een grapje uitgehaald. Gisteren aan het einde van ons reactieprogramma Zegt u 't Maar zei presentator Michiel van der Velde dat vaste bellers vijf euro moeten gaan betalen voor hun talloze telefoontjes. Waar de meeste mensen door hadden dat dit om een grap ging, waren sommige mensen aardig boos.

Dhr. De Ridder was vandaag de eerste beller. Hij gaf aan te hopen dat het om een grap ging. Michiel liet dat in het midden, waarna Dhr. De Ridder een betoog afstak waarin hij onder meer zei het belachelijk te vinden dat een publieke omroep geld vraagt aan bellers. Dhr. Ocké uit Breskens moest er hartelijk om lachen, net als Dhr. Jasperse uit Vlissingen. Daarna gaf Michiel aan dat het om een grap ging.

Als we een grap hebben gemist, vernemen we dat graag. Laat het hieronder weten in de reacties.