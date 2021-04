Goedemorgen. Operatie Portunus, Beachboom en laat de haasjes liggen

Vandaag staan negen Zeeuwen die vorig jaar tijdens Operatie Portunus werden opgepakt in Breda voor de rechter. Het gaat opnieuw om een voorbereidende zitting. De mannen worden verdacht van grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Zonsondergang bij Beachboom 2016 (foto: Marco Padmos)

In een tijd waarin het haast geen nieuws is als een evenement niet doorgaat, is het nieuws over dancefestival Beachboom zeker het vermelden waard. De organisatie liet namelijk gisteren weten dat het festival op 14 augustus doorgaat. De organisatie voelt zich 'gesterkt door de garanties die de overheid afgeeft voor festivals na 1 juli, de fieldlabs, de aangekondigde test-events in april, de nieuw sneltestmogelijkheden en het uitgesproken optimisme over het effect van de vaccinaties'.

Youssef Ben Sellam (foto: Omroep Zeeland)

Zaalvoetbalkeeper Youssef Ben Sellam (20) uit Vlissingen heeft hoge ambities, maar kan die niet waarmaken bij Groene Ster in Vlissingen. Daarom vindt Ben Sellam het tijd om deze ploeg te verlaten. Hij behoort al een tijdje tot de drie beste zaalvoetbalkeepers van Nederland en wil ook echt om de prijzen spelen. Dat kan op dit moment volgens hem niet in Vlissingen.

Een jong haasje (foto: Omroep Zeeland)

Jonge haasjes worden volop bij vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg gebracht. De schijnbaar hulpeloze diertjes in het veld, worden vaak als verlaten aangezien, maar liggen op voeding van hun moeder te wachten. "Laat ze liggen", zegt Coby Louwerse van De Mikke.

De haasjes zien er lief uit en hebben een grote aaifactor, maar dat is juist niet de bedoeling. Volgens Louwerse denken mensen vaak dat het niet zo'n kwaad kan, maar door de menselijk geur komt moeder niet meer in de buurt en sterven de jonge haasjes.

Lammetjes in 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Het weer

We beginnen vandaag met brede opklaringen, maar in de loop van de dag komt er uit het noorden meer bewolking en later zou er ook een kleine bui kunnen vallen. Het is fris met een maximumtemperatuur van maar negen tot elf graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig, uit het noordoosten tot noorden. Morgen is er iets meer zon maar warm is het dan met zo'n tien graden ook niet.