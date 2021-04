Ben Sellam wil de beste keeper ter wereld worden, daarom wil hij weg bij Groene Ster

"Ik heb er nog wel lang over getwijfeld om dit uit te spreken", vertelt Ben Sellam, want Groene Ster zit in zijn hart. Het is de club waar hij als kleine Youssef op de tribunes zat, zijn debuut maakte in de Eredivisie en uitgroeide tot international. "Maar mijn doel is het om de beste keeper van de wereld te worden en ik vind dat ik dan niet te lang moet wachten om de stap naar de top te zetten."

"Groene Ster doet het hartstikke goed met maatschappelijke projecten in de gemeente en ook op sportief gebied: talenten krijgen kansen." Maar het is niet zo dat de club om de prijzen speelt en dat is juist wat Ben Sellam nu wil. "Groene Ster is bezig om verder te professionaliseren, maar ik kan daar niet op wachten. Ik wil nu in de top van Nederland of België spelen."

Ben Sellam (rechts) met in KNVB-tenue met provinciegenoot Bouzambou (foto: KNVB Media)

Ben Sellam is in de gelukkige omstandigheid dat hij, ondanks corona, nog kan zaalvoetballen. Drie keer per week meldt hij zich in de bossen van Zeist om met de nationale ploeg te trainen. "Dat is heel fijn. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal." De allereerste lockdown vanwege de coronacrisis hakte er namelijk flink in bij de doelman. "Dat was een zwaar halfjaar, waarin ik niet kon voetballen. Daarom ben ik ook heel blij dat ik nu wel met Oranje kan trainen."

Door de coronacrisis is hij ook wel gaan nadenken over zijn toekomst. Dat hij al in maanden niet meer met Groene Ster heeft kunnen trainen terwijl de topploegen in België en Nederland wel trainen is ook één van de redenen dat hij naar een andere club wil. "Als ik dan bij Oranje kom en ik hoor dat die jongens bij hun club zwaar hebben getraind dan wil ik dat ook."

Reactie Groene Ster

Bij Groene Ster kunnen ze de wens van Ben Sellam wel begrijpen. "Youssef is zo gedreven en een hele goede keeper", zegt trainer Azdine Boufrahi. "Als er voor hem een club komt die om het kampioenschap speelt, waarom zou hij daar dan niet voor gaan? Voor ons wordt het dan wel een groot gemis. Maar met Karim Ben Sellam, de broer van Youssef, hebben we nog steeds een hele goede keeper."

Boufrahi vindt dat de club wel een goede slag aan het slaan is om professioneler te worden. "De randzaken zijn al veel beter geregeld dan eerst, maar dat gaat voor Youssef nog iets te langzaam. Dat begrijp ik."