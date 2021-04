Middelburgse cabaretier neemt het op voor Omtzigt: 'Rutte houdt de stront in zijn kont, om te voorkomen dat alle shit naar buitenkomt'

Het begon met vier woorden op een stukje papier die eigenlijk niemand had mogen zien: 'Pieter Omtzigt: functie elders'. Het land stond op zijn kop, maar volgens premier Mark Rutte zou niemand daar uitleg over geven. Dat zei hij tenminste vorige week. Dat was voor Van der Vliet aanleiding om in de pen te klimmen.

"De democratie staat op haar grondvesten te beven. Maar Rutte zegt "Nee, niemand, niemand gaat hier uitleg over geven! Want Pieter leidt bij hem tot irritatie, zelfs tot ernstige obstipatie. Nee Rutte houdt de stront in zijn kont. Om te voorkomen dat alle shit naar buitenkomt."

"Ik vond het zo frappant dat een kabinet dat gevallen is op het niet transparant zijn, in de problemen komt omdat iemand met een papiertje buiten loopt, wat erg transparant is, en daar dan vervolgens geen duidelijkheid over geeft", legt Van der Vliet haar verbazing en onvrede uit.

'Iedereen zou moeten werken als Omtzigt'

Volgens Van der Vliet doet het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) uitstekend zijn werk en zou ieder Kamerlid dat moeten doen. "Hij brengt dingen aan het licht, zoals de Toeslagenaffaire. Dat hoort bij democratie, dat iemand zijn werk doet." Treffend vindt ze ook dat de naam Pieter staat voor rots, want afgeleid van het Griekse woord petros. "Volgens Wikipedia staat dat symbool voor vastheid en betrouwbaarheid."

"Ja ik wil, lieve Pieter, wil jij ook met mij? Op de barricade voor leiderschap met een kòrte ei. Weg met die doofpot, de wanden staan al bol. En dubbele agenda's, zij raken overvol."

Terugkijkend op de hele affaire en de afloop van het debat afgelopen nacht (bijna de hele Tweede Kamer steunde een motie van afkeuring tegen Rutte), dat vooral draaide om het uitgelekte zinnetje over Omtzigt, hoopt Van der Vliet dat er nu wel de beloofde transparantie komt.

"Maar na aandrang, nee niet in zijn buik, maar van de kamer om de kwestie te bespreken. Is een debat met de ontkenners eh verkenners toch mogelijk gebleken. Want in een land van democratie dient het recht te zegevieren. Meerdere Pieters in Den Haag zou de politiek wel sieren."