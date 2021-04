Culturele organisaties Vlissingen onder één dak?

Volgens Marleen Vermeer van De Zeeuwse Komedie is het niet meer van deze tijd dat elke vereniging haar eigen gebouw heeft. Kijkend naar de toekomst vindt het gezelschap dat er meer samengewerkt moet worden tussen verschillende culturele organisaties. "Wij pleiten daarom voor een multifunctionele coöperatie waar verschillende kunstvormen gebruik maken maken van elkaars diensten."

Handen in het haar

Het gezelschap heeft sinds de verkoop in 2018 van De Willem III-kazerne geen vaste verblijfplaats om te repeteren en te spelen. Volgens Marleen Vermeer heeft de gemeente destijds de toezegging gedaan dat ze op zoek zouden gaan naar nieuwe huisvesting, maar dat is tot op heden niet gelukt. "En wij zijn niet de enige. Ook podium De Piek zit met de handen in het haar en heeft vanaf september ook geen dak meer boven hun hoofd."

De Willem III kazerne was de vaste verblijfplaats van De Zeeuwse Komedie (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels heeft De Zeeuwse Komedie een eerste gesprek gehad met wethouder Rens Reijnierse. "Het was een open positief, constructief gesprek, waarbij wij ons idee hebben kunnen toelichten", aldus Vermeer. "We hebben ook aangegeven dat we al met een aantal partijen hebben gesproken die ook positief reageerden op de constructie die wij voor ogen hebben, oftewel er is draagvlak."

Multifunctionele accommodaties

Tijdens het gesprek bleek dat beide partijen voor een groot deel op één lijn zitten. Volgens wethouder Rens Reijnierse ligt er een rapport waarin wordt geadviseerd om een aantal nieuwe multifunctionele accommodaties te bouwen en zo'n tachtig andere gebouwen af te stoten. "Ik denk dat we op deze manier een podium kunnen bieden aan allerlei culturele organisaties binnen onze gemeente en het is daarnaast ook veel goedkoper dan dat wanneer iedereen zijn eigen gebouw heeft."

We hebben geen gesprek gevoerd voor de kat z'n viool." Marleen Vermeer - De Zeeuwse Komedie

De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen. Reijnierse: "We zijn nu bezig om te kijken hoe we zo'n gebouw vorm gaan geven en hoe we ze bijvoorbeeld kunnen koppelen aan onderwijsinstellingen. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde, ook financieel." De multifunctionele accommodaties zullen niet voor 2025 gerealiseerd zijn. "Ik ga m'n best doen, maar 2025 is denk ik iets te vroeg." De locaties zijn overigens wel bekend, namelijk Paauwenburg, Groot Lammerenburg en het centrum.

't Spui in Vlissingen staat leeg (foto: Omroep Zeeland)

Voor de tussenliggende periode moet er dus voor Podium De Piek en De Zeeuwse Komedie een oplossing worden gezocht. Vermeer heeft vertrouwen dat de gemeente zijn uiterste best gaat doen en op korte termijn met een uitgewerkt voorstel komt, waar zowel De Zeeuwse Komedie als Podium De Piek bij gebaat zijn. "Ik ga ervan uit de gemeente zijn belofte nakomt, want we hebben geen gesprek gevoerd voor de kat z'n viool."

Eerst zien dan geloven

Bestuurslid Jaap van Boven van Podium De Piek heeft iets minder vertrouwen in de gemeente Vlissingen en het culturele beleid. Eerst zien en dan geloven is zijn motto en dat heeft natuurlijk te maken met de moeizame relatie tussen de gemeente en De Piek over het voortbestaan van het muziekpodium. "De Piek knokt al ruim tien jaar voor het voortbestaan, terwijl er in de afgelopen vijftig jaar veel bekende bands op het podium stonden. Simple Minds en Wanda Jackson stonden ooit op het podium, maar ook Danny Vera en BLØF."

Podium De Piek (foto: Omroep Zeeland)

Van Boven heeft soms de indruk dat de gemeente en sommige inwoners nog steeds denken dat De Piek in de Hellebardierstraat wil blijven vanwege de nostalgie. "Natuurlijk is het een legendarische plek, maar we zijn niet blind en weten dat er iets moet gebeuren. Wij zitten dus niet vast aan de huidige locatie, maar we willen wel een plek met goede faciliteiten. En zolang de wethouder niet met een goed alternatief komt voor de komende jaren, willen we het liefst dat het huurcontract wordt verlengd, zodat we hier kunnen blijven.

Van harte welkom

En volgens Van Boven willen ze graag samenwerken met andere culturele organisaties en zijn die van harte welkom om gebruik te maken van hun gebouw en de faciliteiten. Zoals bijvoorbeeld De Zeeuwse Komedie, die in het najaar de nieuwe voorstelling gaat spelen in Podium De Piek.