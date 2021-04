Skaters roepen op om weg te blijven van gesloten skatepark, gemeente verspert de baan

Skater Mick Jansen plakt de oproep op de skatebaan in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

"Blijven we skaten in april, dan verliezen we de goodwill bij de bewoners om het park open te laten gaan in mei", staat er op de posters die opgehangen zijn door het team Free Wim 0118. Deze groep zet zich in om het skatepark in Middelburg, dat in januari werd gesloten, toch te behouden. In maart besloot het college het park definitief te sluiten.

Op 15 april wordt er door de gemeenteraad een besluit genomen over de sloop van het skatepark en eventuele mogelijkheden voor een alternatieve locatie. Het laatste restje hoop van de skaters is daarop gevestigd. Met een petitie haalden ze inmiddels meer ruim 12.000 handtekeningen binnen. Ook hebben verschillende partijen uit de gemeenteraad vragen gesteld over de sloop.

De gemeente plaatste vanmiddag borden op de skatebaan om de weg te versperren. (foto: Omroep Zeeland)

De rechter bepaalde in januari dat het park gesloten blijft tot twee weken na de uitspraak van de gemeenteraad. De gemeente heeft toentertijd bouwhekken om het park heen geplaatst, maar desondanks bleven er skaters naartoe komen. Dat moet nu klaar zijn, volgens de groep Free Wim 0118: "Help mee en houd het skatepark vrij tot mei!"

De gemeente dacht daar hetzelfde over. Die plaatste vanmiddag namelijk oude verkiezingsborden op de skatebaan om het skaters volledig onmogelijk te maken het terrein nog te betreden.

