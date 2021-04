Zo ging de beeldbepalende schoorsteen van Arnemuiden tegen de vlakte

Benieuwd hoe dat er uitzag? Zie de beelden hieronder:

De ontploffing van de ruim vijftig meter hoge schoorsteen verliep gisteren zonder problemen. "Honderd procent schadevrij en hij kwam exact op de plek waar hij moest komen", zegt directeur Jan Hoondert van Hoondert, het bedrijf dat de schoorsteen ruimde. "4,5 kilo springstof was genoeg om de schoorsteen naar beneden te krijgen."

Omgeving ontruimd

De schoorsteen ging om 17.00 uur tegen de vlakte. Die tijd was bewust gekozen. "We moesten het hele gebied ontruimen, want er is altijd gevaar door rondvliegende stenen. Alle werknemers waren op dat tijdstip op een veilige plek."

De schoorsteen werd in 1941 gebouwd bij een fabriek voor voedingsmiddelen. Later was het complex van Philips, dat er tl-plaatjes maakte voor lampvoeten. De schoorsteen is één van de drie nog resterende schoorstenen in zijn soort in Nederland.

Spannend

Hoondert heeft ervaring met het opblazen van gebouwen, de ontploffing werd goed voorbereid. "Eigenlijk moet je heel veel vertrouwen in jezelf hebben", zegt de directeur. "Je bent er voor opgeleid, maar het blijft altijd spannend. Je bent toch altijd heel erg blij als het exact gaat zoals het was gepland."

Protest

De afgelopen weken is er geprotesteerd tegen de sloop van de beeldbepalende schoorsteen, omdat de pijp in Arnemuiden één van de laatste in zijn soort is. De Historische Vereniging Arnemuiden en de Bond Heemschut maakten zich sterk voor het behoud ervan. Omdat er zoveel weerstand was, heeft Van Belzen, het garnalenbedrijf dat de eigenaar is van de schoorsteen, vooraf geen ruchtbaarheid aan de sloop gegeven. Op de plek waar de schoorsteen stond, komt de nieuwe personeelsingang.

