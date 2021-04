Viroloog Rottier pessimistisch over tempo coronavaccinaties: 'Pas in augustus is iedereen geprikt"

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

"Met alles respect; minister De Jonge is wethouder en leraar geweest. Hij is niet gewend om grote maatschappelijke problemen te managen." Rottier, geboren in Lamswaarde en emeritus hoogleraar Veterinaire Virologie aan de Universiteit Utrecht, windt er geen doekjes om. Volgens hem is Nederland slecht in het organiseren en managen van crises. "Het werkt vaak onder druk niet goed. Dat was zo bij het testen en nu bij het vaccineren. De overheid had dit uit handen moeten geven aan experts."

'Het tempo moet omhoog'

Dat dit niet gebeurd is, zorgt er volgens Rottier voor dat er nog maar 2,5 miljoen mensen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. "Bij 500.000 vaccinaties per week hebben we nog een lange weg te gaan. Het tempo moet omhoog, want anders heb je zeven tot acht maanden nodig om iedereen te vaccineren."

Of er dan gehoor gegeven moet worden aan de oproep van de ziekenhuizen om eerst zo snel mogelijk alle 60-plussers een eerste prik te geven, dat zijn er zo'n vijf miljoen, om de druk op de ziekenhuizen te verminderen en de maatschappij eerder van het slot te kunnen halen, houdt hij in het midden. "Een vreselijk moeilijk dilemma', noemt hij dit.

Zorgen over gedeeltelijke vaccinaties

Hij is daar op zich niet tegen, maar waarschuwt wel voor de gevolgen als mensen maar gedeeltelijk gevaccineerd zijn. "Het virus kan zich wapenen, zich aanpassen, tegen de immuniteit van het vaccin. Daarom is het beter om de tweede prik een paar weken na de eerste te geven."

Viroloog Peter Rottier in de Zeeuwse Kamer

Het is al met al een somber scenario dat Rottier schets. Volgens hem duurt de crisis tot na de zomer, ook al kunnen we de komende maanden waarschijnlijk even op adem komen. Maar hij voegt daar direct aan toe dat een aantal onzekerheden blijft bestaan, waaronder het tempo van vaccineren, de varianten (mutaties) van het virus en ons eigen gedrag.

Maatregelen

Wat die laatste onzekerheid betreft heeft hij geen goed woord over voor de mensen die zich niet aan de maatregelen houden. "Die verprutsen het voor de rest. Het is enorm onverantwoordelijk. En wij bekritiseren elkaar daar ook niet op. We accepteren het en daarmee accepteren we eigenlijk ook de ramp voor ondernemers."

