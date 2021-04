Vader en zoon starten judopodcast vanwege liefde voor de sport

Pim en André zitten vanwege hun werk veel in de auto en dan luisteren ze vaak naar podcasts. Over waarom ze deze podcast zijn gestart is André duidelijk. "Er was gewoon geen judopodcast in de Nederlandse taal. Helemaal niks. Uiteindelijk kruipt het bloed dan waar het niet gaan kan en dan ga je het maar zelf doen." Pim vult aan: "Gek dat er geen podcast was over de mooiste sport die er is."

In de podcast wordt het laatste judonieuws besproken en is er ook een langer interview met iemand uit de judowereld. "Ik ben er echt voor het nieuwsgedeelte en de feiten", zegt Pim. "Het is een podcast voor wedstrijd- en recreatieve judoka's."

Pim (links) en André van Meerkerk maken de enige judopodcast van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Vader en zoon zijn gek van judo. Zo beoefenen ze de sport allebei al van kinds af aan. "Judo heeft eigenlijk alles", zegt Pim. "Het vormt je fysiek, maar ook in je kop." Vorig jaar toen de coronacrisis net begonnen was, waren André en Pim ook verantwoordelijk voor judolessen vanuit hun eigen garage. "Het is ontzettend leuk om de podcast samen met Pim te doen", legt André uit. "Het is echt voorgekomen uit onze liefde voor de sport."

Mark Huizinga

Er zijn al allerlei gasten uit de judowereld in de podcast geweest, maar één iemand staat nog op het wensenlijstje. "Mark Huizinga, dat is de laatste Nederlands olympisch kampioen. Als judoka was hij al zo goed. Ik denk dat hij mij nog wel dingen kan vertellen die ik nog niet weet."