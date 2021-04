Paasontbijtjes Terneuzense scouts vallen in de smaak

Zo'n zes sherpa's (meidenscouts) staan bij het terrein van de vereniging een beetje te koukleumen. Voor hen staan kartonnen tasjes met daarin de niet te kloppen formule voor een geslaagd paasontbijt: witte bolletjes, eitjes, fruitsapjes en zoet beleg. Binnen nu en een paar uur worden alle 99 tasjes opgehaald.

"We wisten niet wat we konden verwachten", zegt sherpa Caitlin Corstanje, "Maar bijna honderd is best wel veel." De scoutingvereniging werd gedwongen om op alternatieve wijze aan geld te komen om het zomerkamp te financieren. "We gingen normaal afwassen bij DOW, of hielpen bij de marathon Zeeuws-Vlaanderen, maar dat gaat nu niet. Dus kwamen we op dit idee."

Inhoud van een tas met paasontbijt (foto: Omroep Zeeland)

De laatste dagen is er gekocht, gesmeerd en gekookt. Ook vanochtend werden nog de laatste ingrediënten toegevoegd. "We hebben wat extra aandacht aan de verpakking besteed, met stickertjes en tekeningen." De bestelde pakketten worden in tijdvakken opgehaald via het drive-thru principe.

Actie smaakt naar meer

De actie levert bijna 400 euro netto op. "Dat is niet voldoende om het zomerkamp te betalen", volgens Caitlin, "Maar het helpt ons wel goed op weg. En omdat dit een succesvolle actie is, smaakt dat naar meer. "