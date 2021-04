Toeristen (en vissers) schrikken van parkeertarieven Zoutelande 'Ik kan beter naar de visboer'

Iedereen die we spreken aan de betaalautomaat van parkeerplaats Hoge Hilt aan de rand van Zoutelande, begrijpt dat er betaald moet worden. Maar ze zijn het er allemaal ook unaniem over eens dat 2,40 euro per uur aan de forse kant is. Dagjesmensen kunnen er ook voor kiezen een dagkaart te kopen voor 12 euro, maar dat is alleen voordelig als er vijf uur of langer wordt geparkeerd. Een tarief van één euro per uur, of vijf euro voor een hele dag, vinden ze passender.

Dure vis

Een man uit Arnhem is in Zoutelande om een middagje te vissen, "maar de vis wordt duur betaald". Voor vier uur parkeren is hij rond de 10 euro kwijt "Bizar eigenlijk", mompelt hij. "Ik kan beter naar de visboer." Wil hij een uurtje parkeren in het centrum van zijn woonplaats, is hij rond de twee euro kwijt. Een man uit 'de omgeving van Eindhoven' is wel wat gewend, als het om betaald parkeren gaat. Maar het Veerse parkeertarief een schijntje noemen? "dat zou ik niet willen zeggen, maar voor een dagje weg, is dit best te doen."

De parkeertarieven van parkeerplaats Hoge Hilt in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Veel dagjesmensen vinden het ook een fors bedrag, maar verder dan deze constatering gaan ze niet. Ze knipperen even met de ogen en gaan over tot betaling, onder het mom: 'ik ben hier nu toch. En wil het hier toch zien'. Wanneer wordt verteld dat er ook plekken zijn in de gemeente waar meer dan vijf euro moet worden betaald, zijn ze bijna tevreden, met hun 'goedkope' parkeerplaats.

Duur dagje

"En dat is helemaal bizar", zegt een Brabantse uit Rijsbergen. Samen met haar man is ze vaste gast in Zoutelande. Ieder jaar staan ze hier twee weken op de camping. De rest van het jaar rijden ze vaak op en neer naar Zoutelande. "Maar dat wordt nu een duur dagje", zegt de vrouw terwijl ze de tarieven staat te lezen op de automaat. "Als we een dagkaart nemen zijn we twaalf euro kwijt. Maar daar blijft het niet bij hè", zegt ze. "Een bakje koffie of iets lekkers op het strand. Dat hoort er dan ook nog eens bij. Maarja, dat is een keuze die we moeten maken."

En daarmee doelt ze op de keuze om wel of niet naar Zoutelande te komen. Een beslissing hebben ze nog niet genomen. "Misschien doen we het wel en dan zien we wel." Het is de gezelligheid van het dorp dat het koppel zo aantrekt. Maar die gezelligheid is ver te zoeken als "je overal moeten betalen. En hier vind ik het ineens wel heel erg duur". Vandaag maken ze geen rechtsomkeert naar huis. Maar het schrikt wel af: "Je denkt wel wat meer na voordat je naar Zoutelande gaat."

