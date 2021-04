Margot Verhaagen heeft dertig kilo aan bloemblaadjes nodig

Het Zeeuwse merk Searoop, waar Verhaagen voor werkt, staat bekend om haar Zeeuwse smaken. Het idee om magnoliasiroop te maken kwam eigenlijk van een aantal vaste klanten. "Ik krijg vaak berichtjes met tips voor nieuwe smaken. Zo was er een grote vraag naar gember, maar dat groeit niet in Nederland", vertelt Verhaagen. "Toen heb ik onderzoek gedaan en bleek dat magnolia het meest overeenkwam met gember qua smaak."

Deze week is ze begonnen met het plukken van de blaadjes. "Dit is de perfecte periode want de knoppen gaan open en dan zijn de blaadjes het verst waardoor er de meeste smaak aan zit. Als de magnolia is uitgebloeid, kan ik het niet meer gebruiken."

Dertig kilo bloemblaadjes

Het doel is om dertig kilo bloemblaadjes te verzamelen waar in totaal twaalfduizend flessen siroop van worden geproduceerd. "Er zijn gelukkig al veel reacties binnengekomen van mensen die hun boom in de gaten houden", zegt Verhaagen enthousiast.

Ze adviseert de blaadjes in een ouderwetse mayonaise-emmer te brengen of Verhaagen komt het ophalen. "Belangrijk is dat ze koel bewaard blijven en niet worden geplet. Laatst kreeg ik een berichtje van iemand die vroeg of ik een ladder wilde meenemen om de blaadjes zelf te plukken, ook dat is geen probleem."

Margot Verhaagen zamelt magnoliablaadjes in voor een nieuwe siroop (foto: Omroep Zeeland)

Mensen die blaadjes geven krijgen als dank een fles magnoliasiroop. Daar moeten ze alleen nog wel even op wachten want naar verwachting komt de siroop pas dit najaar op de markt.

"Een siroop maken is nog niet zo eenvoudig. Ik doe dit ook niet thuis, maar het gebeurd bij een producent in Groede. We moeten het recept uitwerken en de ingrediënten mengen en dat heeft gewoon tijd nodig", aldus Verhaagen.