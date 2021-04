Bijzondere tafeltennistaferelen: TTC Middelburg-jeugd traint bij rugbybuurman Oemoemenoe

De mogelijkheid om te trainen bij de rugbyende buurman werd door TTC Middelburg met beide handen aangegrepen. "Want onze zaal zit helaas nog altijd op slot", vertelt Jelle-Jan Pieterse, trainer bij TTC Middelburg. Aan het begin van het jaar besloot Pieterse daarom dat het toch echt tijd werd om iets alternatiefs aan te bieden. "Zeker omdat de scholen toen nog dicht waren en kinderen daardoor nog meer binnen kwamen te zitten."

Eerst was het wel even wennen voor de jonge tafeltennissers, want tot voor kort waren zij eraan gewend binnen een balletje te slaan. "Maar ook toen er in heel Nederland sneeuw lag, ging de training door." Pieterse besloot van de gelegenheid gebruik te maken. "Samen met een schaatstrainer zijn we toen het ijs opgegaan."

Zodra we straks weer mogen, zetten we de poorten van de zaal wagenwijd open" Jelle-Jan Pieterse

Inmiddels zijn de weergoden de tafeltennissers een stuk beter gezind. Dat roept de vraag op of het misschien tijd wordt de tafels buiten te zetten, zodat er coronaveilig getafeltennist kan worden. "Vorig jaar in mei hebben we dat een paar keer gedaan", reageert Pieterse. "Maar daarvoor moeten de omstandigheden ideaal zijn. Vooral de wind zorgt natuurlijk al gauw voor veel hinder."

(foto: Omroep Zeeland)

De tafeltennistrainer probeert elementen van de sport in de buitentrainingen terug te laten komen. "We doen coördinatietraining gericht op voetenwerk, maar ook balspelletjes, waarbij we de oog-handcoördinatie proberen te verbeteren." Uitzicht op verbetering voor binnensporters lijkt er nog niet te zijn en dus zal de jeugd van TTC Middelburg hier de motivatie uithalen.

Uitzicht op betere tijden

Bang voor een massale uitloop bij de club is Pieterse niet. "Er zijn wel wat leden die hebben opgezegd, maar zodra we straks weer mogen verwacht ik een grote toeloop." TTC Middelburg heeft de plannen in elk geval al klaarliggen. "We zetten de poorten van de zaal dan wagenwijd open. Iedereen die nog geen lid is, maar het graag wil proberen, mag drie weken kosteloos komen tafeltennissen en voor de zomer hebben we een speciaal lidmaatschap."