Golfsport zoekt met voetgolf een jonger en diverser publiek

Het principe is simpel. In plaats van een club, gebruik je je voet en de golfbal is ingeruild voor een voetbal. Voor de rest werkt alles hetzelfde als bij golf; met zo min mogelijk pogingen de bal in een hole zien te krijgen. De sport bestaat al een tijdje en er worden ook al NK's en WK's georganiseerd.

Het is volgens oud-profvoetballer Edwin Gorter, die het project in Middelburg begeleidt, geen recreatieve sport, maar een sport waar het er serieus aan toe gaat. "Ik wist dit eerst ook niet dat het zo professioneel werd gespeeld." De sport is ook ideaal volgens Gorter voor voetballers die "niet meer zo strak zijn". Daarmee doelt hij onder meer op zijn eigen leeftijd. "Ik ben inmiddels 57 jaar. Wat je twintig jaar geleden op een veld kon doen, dat lukt nu gewoon niet meer."

De regels voor voetgolf zijn hetzelfde als bij golf, alleen wordt er geen club gebruikt en geen golfballetjes (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast is het ook een individuele sport. Nog een voordeel volgens Gorter: "Je bent niet afhankelijk van je team. Je bent niet afhankelijk van zondagmorgen 10.00 uur beginnen en dat er vervolgens van de zestien man maar acht komen opdagen. Dat heb je hier niet."

Met de introductie van de sport hoopt de golfbaan in Middelburg ook een jonger en diverser publiek aan te trekken. "Absoluut. Ik denk dat het voor de jeugd heel leuk is", zegt Gorter. En het is een vrijblijvende sport. "Je kunt ook lekker blijven voetballen. Als je op zaterdagmiddag met A1 speelt, kan je op vrijdag of zondag met vier man komen voetgolven", legt Gorter uit. "Dan heb je toch dat balgevoel en voor je traptechniek is het leuk."