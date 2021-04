Lonink wil terrassen snel open; 'is beter te controleren'

Sinds Halsema afgelopen vrijdag haar pleidooi deed in het tv-programma Beau, sluiten steeds meer gemeentes en veiligheidsregio's zich hierbij aan. In het Veiligheidsberaad van aanstaande dinsdag praten de 25 veiligheidsregio's over de heropeningsplannen. De opening van de terrassen staan dan ook op het lijstje. De adviezen van de 25 veiligheidsregio's zijn belangrijk voor het kabinet in het nemen van beslissingen.

'Wij zijn oplossing, geen probleem'

Frank de Reu, voorzitter van KHN Zeeland, pleit ook al langer voor een heropening van de terrassen. Volgens hem is de horeca niet het probleem maar een deel van de oplossing. Op terrassen zouden mensenmassa's kunnen worden gereguleerd en beter worden gecontroleerd. Het is al maanden een doorn in het oog van horecaondernemers: mensen die een bestelling komen afhalen en vervolgens net buiten het terras, kort op elkaar gaan zitten.

Drukte op de stranden

In Zoutelande herkennen de horecaondernemers dit beeld maar al te goed. "Het is soms echt al heel druk op het strand. Het liefste wil je die mensen gewoon ontvangen en een leuk moment in jouw zaak bieden", zegt Monique Janse van Eetcafé De Babbel. "We willen hen in de watten leggen, want dat is wat we het beste kunnen. Dat kunnen we veilig, dat hebben we afgelopen zomer al laten zien."

Het terras van Eetcafé de Babbel in Zoutelande is al maanden leeg (foto: Omroep Zeeland)

In een noodbrief aan het kabinet, vorige maand, vroegen de Zeeuwse overheden ook al om een heropening. Volgens de provincie, Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen, heeft Zeeland meer last van de coronamaatregelen dan de rest van het land.

'Wij willen maatwerk'

Toeristen die niet op terrassen terecht kunnen, staan nu bij elkaar in bijvoorbeeld parken, op bankjes in de stad en bij afhaalpunten. "We zien nu dat het niet gereguleerd toestaan van bijvoorbeeld terrasgebruik, juist tot ongewenste drukte op andere (openbare) plekken kan leiden", schreven de overheden. "Wij vragen u om ruimte aan de regio te bieden voor maatwerk." De brief zou ook besproken worden tijdens het Veiligheidsberaad, het overleg van alle 25 veiligheidsregio's, afgelopen maandag. Zo ver is het niet gekomen.

West-Zeeuws-Vlaamse horeca ondernemers vroegen in een brief in februari ook om een uitzondering. Maar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken was onverbiddelijk. In een antwoord schreef ze dat de coronacrisis hooguit kleine stapjes toelaat bij versoepelingen.