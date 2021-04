Kickbokser Karkach maakt flitsende knock-out rentree: 'Loeren, en ineens is het moment daar'

Anis Karkach, poserend bij de presentatie van de World Fighting League (foto: World Fighting League Facebook)

Karkach maakte zijn debuut in de World Fighting League, een competitie die georganiseerd wordt door K1-legende Melvin Manhoef. Het gevecht vond plaats in Utrecht, maar publiek was er niet welkom. Wel was de wedstrijd te volgen via een livestream, waar liefhebbers zagen hoe Karkach zijn tegenstander in de derde ronde via knock-out naar de grond kreeg.

"Het is niet zo dat ik daar bewust naar op zoek was", aldus Karkach, die binnen de ring ook wel The Sniper genoemd wordt. "Je vecht je wedstrijd, deelt wat tikken uit en loert op je kansen. Dan ineens is het moment daar." De Souburger lijkt dus niet lang nodig gehad te hebben om zijn goede vorm van voor corona te hervinden.

Ik had zaterdag een beetje last van ringroest" Anis Karkach

Maar Karkach wil niet te hard van stapel lopen. "Ik had zaterdag een beetje last van ringroest en heb zeker tijd nodig om in mijn ritme te komen. Maar dat is logisch als je lang niet in de ring hebt gestaan natuurlijk." De klinkende overwinning zorgt er in elk geval voor dat hij nog gretiger is geworden. "De komende weken worden weer keihard trainen."

Kickboksen en corona

Wanneer de volgende WFL-wedstrijd voor Karkach is, weet hij nog niet. "Daar wordt meer over duidelijk de komende weken." Corona zal wel voor minder problemen zorgen dan afgelopen jaar. "De organisatie heeft ervoor gezorgd dat wij doorkunnen, ook als de regels weer strenger worden."

