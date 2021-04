Zwembad doet oproep aan inwoners Arnemuiden via crowdfundingsactie

"Wie wil les krijgen van oud-badmeester Aart van Belzen of een VIP-behandeling als het openluchtzwembad weer open gaat?" Het zijn volgens voorzitter Wim Domond twee voorbeelden van acties die ze aan de crowdfunding koppelen. Op die manier hopen ze inwoners over de streep te trekken om te doneren.

Subsidies

In totaal is de hele renovatie begroot op 130.000 euro. Het merendeel daarvan wordt betaald van subsidies uit Europa en van de gemeente Middelburg. Een klein deel moet volgens Dodmond van de inwoners komen. "We zetten in op 10.000 euro. Als we het enthousiasme op onze social media kanalen zien dan hebben we daar het volste vertrouwen in."

Renovatiewerkzaamheden van het diepe bad in het Julianabad van Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Daarmee lijkt er weer toekomst te zijn voor het Julianabad. Nadat in 2016 de deuren noodgedwongen gesloten moesten worden volgden jaren van strijd en acties. In 2019 werd er, zonder resultaat, nog een ultieme poging gedaan middels handtekeningen en cupcakes tijdens een raadsvergadering in Middelburg.

Weer hoop

Maar het gemeentebestuur zag er geen heil meer in om de financiële verantwoordelijkheid van het zwembad nog te dragen. Via de opgerichte stichting Behoud Julianabad is het uiteindelijk gelukt om het zwembad te privatiseren en gloort er volgens Wim Dodmond weer hoop. "We hebben de ommekeer gemaakt, mensen zien dat er van alles gebeurt en dan merk je dat ze er daardoor ook weer vertrouwen in krijgen."

Per 1 mei hopen ze de deuren van het zwembad weer te openen. In eerste instantie, als de coronasituatie het toelaat, voor zwemlessen. Het is de bedoeling dat in juni de deuren definitief opengaan voor het recreatief zwemmen.

Lees ook: