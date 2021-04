Ondanks een klaplong, gebroken en gekneusde ribben gaat het niet slecht met motorcrosser Boot

"Als ik een beetje bezig ben dan merk ik soms dat ik nog wel wat adem tekort kom", zegt Mark Boot. "Dat is nog wel een minpuntje." Voor het herstel van zijn verwondingen staat wel een aantal weken. "Het is nog zo kort geleden en als ik daaraan denk dan gaat het niet heel slecht."

Boot kan zich het moment van het ongeluk nog precies herinneren. "De baan lag niet heel makkelijk. Er zaten wat vettige plekken op." Een beetje natte baan deert een gemiddelde motorcrosser niet dus werd er volle bak gereden in Vlissingen. "Na een bocht kwam ik bij een dubbele schans aan en dat ging in de eerdere ronden zonder problemen", legt Boot uit. "Maar in die ronde dat ik viel kwam ik te veel in het midden van die vettige plek uit. Met een reflex probeer ik nog om niet in die plek te landen."

Beangstigend gevoel

Dat lukte half, maar Boot klapte alsnog met zijn borst op zijn stuur en vloog er daarna overheen. Hij kwam meter of zes verder neer. "Ik stond op en ik merkte al meteen dat mijn longen dichtgeklapt waren en ik kreeg totaal geen lucht. Dat was best een beangstigend gevoel."

Mark Boot doet alweer kleine klusjes aan zijn motor (foto: Omroep Zeeland)

Drie dagen lag Boot in het ziekenhuis voordat hij naar huis mocht. Vallen hoort bij de motorcross. "Maar je verwacht het nooit. Het is superleuk dat je steeds sneller gaat rijden, maar de valpartijen komen ook steeds harder aan." Voorlopig zit Boot nog even thuis, maar het liefst gaat hij zo snel mogelijk weer aan het werk.

"Als ik kan gaan werken dan kan ik ook weer gaan rijden", zegt Boot. "Maar eerst werken, cross is hobby en ik weet ook wel dat ik twee tot drie maanden nodig heb om weer wedstrijdfit te worden."

