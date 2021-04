Corona in Zeeland: 151 nieuwe besmettingen en drie ziekenhuisopnames

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldt verder drie ziekenhuisopnames in onze provincie. Het gaat om inwoners van Hulst, Terneuzen en Tholen. Het instituut meldt geen nieuwe sterfgevallen in Zeeland.

Bij de nieuwe besmettingsaantallen gaat het om inwoners van de Zeeuwse gemeenten bij wie met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld en van wie de positieve test voor 10.00 uur vanmorgen is verwerkt door het RIVM. Aangezien die registratie van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen.

Zevendagenlijnen

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van dat zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's. Uit die zevendagenlijnen blijkt de uitbraak in de regio de Bevelanden over zijn top heen te zijn. Wel is dat nog de regio met de meeste besmettingen gevolgd door de regio Walcheren. De regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen is weer tot onder Zeeuws-Vlaanderen gedaald.

In de onderstaande tabel staan de aantallen besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen. Daaruit blijkt dat vooral het aantal besmettingen in Kapelle weer flink is afgenomen. Zaterdag werden daar nog achttien nieuwe besmettingen gemeld, in de dagcijfers van het RIVM van vandaag zijn het er twee.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 1 apr vr 2 apr za 3 apr zo 4 apr ma 5 apr Borsele 7 16 9 2 4 Goes 18 22 9 12 16 Hulst 8 4 5 10 7 Kapelle 6 13 18 10 2 Middelburg 20 24 13 21 20 Noord-Beveland 3 4 1 2 5 Reimerswaal 14 31 16 17 21 Schouwen-Duiveland 24 12 5 9 6 Sluis 11 7 3 3 12 Terneuzen 18 23 20 16 22 Tholen 21 12 7 17 11 Veere 15 8 11 8 8 Vlissingen 28 20 19 18 17 Totaal Zeeland 193 196 136 145 151

Aangezien er grote verschillen zitten in de aantallen inwoners van de Zeeuwse gemeenten is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt in de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de Zeeuwse gemeenten in zeven dagen tijd weergegeven per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Kapelle weliswaar in de dagcijfers sterk gedaald is, maar nog altijd de Zeeuwse gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal, op de voet gevolgd door buurgemeente Reimerswaal. Daarna volgen de gemeenten Tholen en Vlissingen. Ook de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Goes en Middelburg zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Borsele en Schouwen-Duiveland zitten onder dat niveau, maar Schouwen-Duiveland, Borsele en Terneuzen zitten daar maar nét onder. Hulst is op dit moment de gemeente met de minste besmettingen naar inwonertal.

De buurgemeenten Kapelle en Reimerswaal zijn in de landelijke ranglijst op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal de nummers vijf en zes van alle 352 Nederlandse gemeenten. Met name voor Kapelle is dat een flinke daling. Die gemeente stond gisteren namelijk landelijk nog op nummer twee. De eerstvolgende Zeeuwse gemeente is Tholen, die staat op nummer 73 in de landelijke ranglijst.