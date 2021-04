Aardappelbezorgservice geeft boer een betere prijs

Net als veel aardappelboeren heeft ook Van Iwaarden last van de lage aardappelprijzen. Op dit moment zou hij zo'n 5 cent per kilo krijgen, 10 cent onder de kostprijs. "Een beetje scheef", verwoordt vriend Gerard Nijsse de situatie. En dus bedacht hij iets om zijn vriend te helpen: een aardappelbezorgservice. "Speciaal voor de mensen die nu nog naar de supermarkt gaan omdat ze de stap te groot vinden om zelf aardappels bij de boer te gaan halen."

'Ik denk dat iedere boer voor deze prijs zou tekenen'

En voor Van Iwaarden. Want bij Nijsse krijgt hij 22 cent per kilo. "Dat is een goede prijs mijns inziens. Ik denk dat iedere boer hiervoor zou tekenen, daar heb je een goede boterham aan. Je wordt er niet rijk van, maar je kan er goed je werk voor doen."

De klanten die vandaag aardappels besteld hebben, staan vierkant achter het initiatief. "We vinden het belangrijk om de boeren te steunen", zegt André Minnaard uit Kloetinge. "Als je door de grote supermarktketens eigenlijk uitgeknepen wordt - zo zie ik het - dan denk ik dat het goed is dat er meer bij de boer terecht komt, zodat die beter kan ondernemen."

De ouderwetse melkboer die weer terugkomt. " klant aardappelbezorgdienst

Voor zijn voeten staat een krat van tien kilo, dus nee: hij zal niet iedere week aardappels bestellen. "Hier doen we wel een week of drie over." Ook Rob van Diesen die een eindje verderop in Kloetinge woont is enthousiast over het initiatief. "De ouderwetse melkboer die weer terugkomt", glimlacht hij. "Het is in eerste instantie makkelijk én je ondersteunt de boer."

Boer Jos van Iwaarden en initiatiefnemer van Potato Monday Gerard Nijsse (foto: Omroep Zeeland)

Nijsse rijdt vandaag vijftig adressen af, maar verwacht dat zijn klantenbestand nog wel zal groeien. Hij bezorgt nu alleen in de omgeving van Goes, maar hoopt zijn aardappelbezorgservice uit te breiden naar andere plekken in Zeeland, en wellicht ook met andere boerenproducten. Zelf verdient de student er nu nog maar weinig aan. "Ik heb er nu best wat centen ingestopt, maar ik hoop het er in een jaar weer terug uit kunnen halen."