Goedemorgen! Onderzoek moordzaak, Goes in 2030 en opknappen Julianabad

Extra onderzoekswensen en een nieuwe getuige zorgen ervoor dat de rechtbank in Middelburg nog niet inhoudelijk kan gaan kijken naar een zaak uit mei 2019. Een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove bij Oostkapelle overleed nadat ze was neergestoken. Een buurman zit sindsdien in voorarrest in Torentijd.

De Grote Markt in Goes waar als het aan de wethouder en de ondernemers ligt al over een paar weken blokhutten zullen komen (foto: Omroep Zeeland)

Goes wil de binnenstad aantrekkelijk houden voor winkelpubliek, bewoners, bedrijven en toeristen. Het plan hiervoor, Goes 2030, moest dit jaar klaar zijn. Maar dat liep vertraging op door de coronacrisis. Toch heeft die crisis ook voor belangrijke nieuwe inzichten gezorgd bij de gemeente.

Overzicht van het Julianabad in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

De renovatiewerkzaamheden van het Julianabad in Arnemuiden zijn in volle gang. Vijf jaar na de sluiting van het openluchtzwembad is het stichting 'Behoud Julianabad' gelukt om voldoende geld bijeen te krijgen voor de renovatie. Maar er is nog meer geld nodig en daarom komt de stichting met een ludieke crowdfundingsactie.

Er kan vandaag mogelijk sneeuw vallen (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

Er zijn vandaag van tijd tot tijd winterse buien, met hagel, regen, en sneeuw. Vooral door een hagelbui kan het lokaal glad zijn op de weg, maar tussendoor zijn er ook felle opklaringen. Ook vandaag staat er een vrij krachtige tot harde wind en is er kans op windstoten. De maximumtemperatuur is ongeveer 5 graden, in een bui is het zo'n 2 graden.