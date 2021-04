Nieuw plan moet binnenstad Goes leefbaar en aantrekkelijk houden

"Meer parkeerruimte, iets van kunst in de stad, een beetje meer sociale voorzieningen, meer groen en meer zitgelegenheden voor mensen." Winkelier Nini Brouwer heeft geen moeite met het noemen van concrete verbeteringen in de Goese binnenstad. Vanaf 2001 is zij samen met Xander Bouman eigenaar van een zaak in de Lange Vorststraat die designartikelen verkoopt voor in huis. Ook het autoluw maken van de binnenstad en het clusteren van winkels zijn concrete ideeën die leven onder ondernemers en bewoners.

Nog niet concreet

Cees Pille, wethouder Binnenstad, houdt het liever wat algemener. Hij is de komende jaren verantwoordelijk voor Binnenstad 2030. "Dat is een plan om een visie te ontwikkelen op de Goese binnenstad. Dan gaat het over wonen, werken en hoe we dat in 2030 zien." Met alle belangrijke aspecten in de binnenstad zal volgens Pille rekening worden gehouden: detailhandel, verkeer, wonen, parkeren. Maar op de vraag of er bijvoorbeeld een nieuwe parkeergarage bijkomt, zegt de wethouder: "Daar wil ik me niet over uitlaten, maar niets is onbespreekbaar in deze visieontwikkeling."

De Grote Markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De coracrisis heeft de binnenstad geen goed gedaan. Onderzoeksbureau Locatus meldde in september dat het winkelgebied in Goes een van zwaarst getroffen gebieden is in Nederland. En dan is er ook nog de verschuiving naar het online kopen.

Op een site van de gemeente staat: "Steeds vaker kopen mensen online. Eén van de gevolgen hiervan is leegstand van winkelpanden."

Mensen op straat klagen tegen Omroep Zeeland opvallend vaak over de leegstand van winkels. Toch is die volgens Cees Pille niet hoger dan in andere steden. Wel is online-kopen een ontwikkeling waarmee rekening moet worden gehouden.

De terrassen op de markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Binnenstad 2030 had eigenlijk al in 2021 tot concrete maatregelen moeten leiden. Er zou een uitgebreid participatietraject worden opgestart waarin alle belanghebbenden hun zegje konden doen. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu is het de bedoeling dat zo'n traject in het voorjaar van 2021 van start gaat. Online of fysiek. Het programma Binnenstad 2030 is dan naar verwachting eind volgend jaar klaar met daarin plannen voor de korte en de langere termijn.

Lessons learned

Toch leidt corona niet alleen tot vertraging. Cees Pille wijst op de ervaringen die de gemeente door de crisis heeft opgedaan met veranderingen: "We hebben heel veel lessen getrokken uit de opstelling van de terrassen. Voor de horeca is buiten het nieuwe binnen. Naar de toekomst toe zullen horecabedrijven wellicht om meer buitenruimte vragen." Verkeersmaatregelen is een ander terrein waarop de gemeente de afgelopen maanden meer ervaring heeft gekregen. Het parkeren van auto's en fietsen is in coronatijd aangepast om drukte te voorkomen.

