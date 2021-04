Lekker knuffelen met een varken tijdens de voertour

Tijdens de voertour krijgen de deelnemers een uitgebreide rondleiding. Voerboer Thomas vertelt iets over de boerderij en alle dieren die er leven. Daarnaast mogen de deelnemers de dieren ook voeren en knuffelen. En aan het eind van de rondleiding krijgen ze een heerlijke pannenkoek.

Corona

Het afgelopen jaar waren er meer aanmeldingen voor de voertour dan voorgaande jaren. Volgens Thomas heeft dat enerzijds te maken met corona. "Wij zijn in de omgeving de enige buitenactiviteit die nog open is en waar je met kinderen terecht kan. Maar de voertoer is er eigenlijk voor iedereen, jong en oud. Er komen complete gezinnen, maar ook een opa met zijn kleinkind. We hebben zelfs een pas getrouwd stel op bezoek gehad."

Het varken is favoriet bij de kinderen. (foto: Omroep Zeeland)

Mariëlle komt met haar zoontje Jens uit Krabbendijke en neemt voor de tweede keer deel aan de voertour. Ze vindt het totaal geen probleem om er eerst bijna drie kwartier voor in de auto te zitten. "Jens vraagt regelmatig of we iets leuks gaan doen. Hij vindt zwemmen erg leuk en gaat ook graag naar de dierentuin. Dat gaat op dit moment niet, dus ik ben gaan zoeken op internet naar een activiteit in de buurt en kwam dit tegen. Lekker buiten, contact met allerlei dieren en educatief. Het bevalt erg goed en niet alleen voor Jens."

Delano wil graag boer worden (foto: Omroep Zeeland)

Delano wil boer worden

Delano is al voor de vierde keer van de partij. "Hij zou 't liefst elke dag gaan, want hij vindt het echt helemaal het einde", aldus zijn moeder. "En niet alleen het voeren en het aaien van de dieren vindt hij leuk. Hij kan ook net zo goed een uur spelen in een berg zand dat ergens op het erf ligt. En vooral in deze tijd is het toch heerlijk dat je kind lekker buiten kan spelen." En op de vraag aan Delano wat hij later wil worden, zegt hij resoluut: "Boer". Nou, in zijn blauwe overall is hij is er in ieder geval al op gekleed.