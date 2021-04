Aantal Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen blijft hoog

Coronapatiënt op IC in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Adrz: 23 patiënten, 20 uit Zeeland

Vooral in ziekenhuis Adrz blijft het druk. Het ziekenhuis in Goes verpleegt momenteel 23 coronapatiënten, een stijging van vier patiënten ten opzichte van vorige week.

Twintig van hen komen uit Zeeland, drie patiënten zijn overgenomen van ziekenhuizen uit Zuid-Holland. In de afgelopen week zijn vier patiënten aan de corona-infectie overleden.

ZorgSaam: 11 patiënten, 9 uit Zeeland

In ziekenhuis ZorgSaam zijn elf coronapatiënten opgenomen. Dat is één patiënt minder dan vorige week. in de afgelopen week zijn twee patiënten overleden. Het aantal coronapatiënten in ZorgSaam ligt in de laatste zes weken voortdurend boven de tien patiënten.

IC: 11 patiënten

Op de Intensive care afdelingen liggen nu elf coronapatiënten. Dat aantal is stabiel. De afgelopen weken ligt het aantal IC-patiënten rond de tien. Ook in ziekenhuis Bravis zijn Zeeuwse patiënten opgenomen, maar dat ziekenhuis geeft geen informatie over het aantal Zeeuwen dat daar wordt verpleegd.

Sinds december liggen er meer dan twintig Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis Adrz en ZorgSaam. Met een piek van meer dan dertig patiënten half december en half maart.

De verwachting is dat het aantal patiënten de komende weken nog onverminderd hoog zal blijven. Nu de oudere inwoners worden gevaccineerd, daalt de gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten in het ziekenhuis.