Dit is de allerbelangrijkste les van een jaar corona, zegt de man achter Zeeuwse Gronden

Van Blarikom, is de man achter Zeeuwse Gronden. De geestelijke gezondheidsinstelling heeft twaalf woonlocaties door de hele provincie, verzorgt dagbestedingen en behandelt mensen met psychische klachten.

Sociale wezens

De mensen die in beeld zijn bij Zeeuwse Gronden, hadden het al niet makkelijk vóór corona. Toen kwam het virus er nog bij. Van Blarikom zag alles van dichtbij gebeuren, vertelt, terwijl hij met medewerkers en cliënten een schoonmaakactie houdt bij natuurgebied Het Eiland de Meijer bij Terneuzen.

"De dagbestedingen gingen dicht, contact werd tot een minimum beperkt. Dan gebeurt er wat je niet wil. Mensen zijn sociale wezens."

Clienten en personeel tijdens een schoonmaakactie (foto: Omroep Zeeland)

Cliënten raakten depressief, neerslachtig, kwamen letterlijk niet meer buiten. Van Blarikom: "Ze raakten teruggetrokken, werden passief." Het was een zware tijd, zeker die eerste maanden, zegt hij. "Ook voor het personeel dat ineens zoveel mogelijk thuis moesten gaan werken, hun werk moest gaan combineren met thuisonderwijs. Ik zag uitval onder de medewerkers."

Kleine woongroepen

Grote uitbraken van het virus waren er niet. Dat komt volgens Van Blarikom ook door de structuur van Zeeuwse Gronden. "Kleine woongemeenschappen, dat helpt bij dit virus. Hoe gek dat ook klinkt."

Bewegen, bewegen, bewegen, is het devies van Jan van Blarikom (foto: Omroep Zeeland)

De allerbelangrijkste les dan, volgens Van Blarikom. "We deden het al veel, maar het is nog belangrijker geworden. Bewegen, naar buiten gaan, de natuur in, karweitjes doen."

Practise what you preach

Hij is een man van: practise what you preach. Van Blarikom rijdt paard, is veel buiten, loopt fanatiek met een vuilniszak tijdens de schoonmaakactie. Hij doet zelf wat hij zijn cliënten ook aanraadt. Zo wordt er paardentherapie gegeven op de Kraaghoeve in Terneuzen, werken cliënten er buiten, verzorgen de dieren, snoeien er de bomen.

"Je ziet het verschil gewoon. 's Ochtends als je met zo'n schoonmaakactie begint, komt iedereen een beetje timide binnen. Aan het eind van de dag zie je andere mensen. Alert, vrolijk. Eten goed."

Het is volgens Van Blarikom niet alleen essentieel voor zijn cliënten, maar voor iedereen. "Als corona één ding heeft bewezen, is het het belang van natuur, buiten zijn. Natuur kan er niet genoeg zijn."