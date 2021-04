Ruim honderd nieuwe coronabesmettingen, laagste van de afgelopen week

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen, 27 in totaal, zijn het afgelopen etmaal geregistreerd in Middelburg, gevolgd door Terneuzen met zestien en Goes met elf besmettingen. In zowel Noord-Beveland en Sluis werd één besmetting gemeld, het laagste aantal van de Zeeuwse gemeenten.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 2 apr za 3 apr zo 4 apr ma 5 apr di 6 apr Borsele 16 9 2 4 3 Goes 22 9 12 16 11 Hulst 4 5 10 7 2 Kapelle 13 18 10 2 6 Middelburg 24 13 21 20 27 Noord-Beveland 4 1 2 5 1 Reimerswaal 31 16 17 21 9 Schouwen-Duiveland 12 5 9 6 6 Sluis 7 3 3 12 1 Terneuzen 23 20 16 22 16 Tholen 12 7 17 11 6 Veere 8 11 8 8 9 Vlissingen 20 19 18 17 9 Totaal Zeeland 196 136 145 151 106

In Reimerswaal zijn negen besmettingen gemeld, dat is fors minder dan de dagen ervoor toen het aantal steeds boven de vijftien uitkwam. In de gemeente zijn de afgelopen zeven dagen 565 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Landelijk gezien zijn er naar verhouding alleen in de gemeenten Edam-Volendam en Beesel meer besmettingen. Ook Kapelle staat in de landelijke top tien met 492 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen.

Op onderstaande kaart zie je het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week voor alle Zeeuwse gemeenten.

Bij de nieuwe besmettingsaantallen gaat het om inwoners van de Zeeuwse gemeenten bij wie met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld en van wie de positieve test vóór 10.00 uur vanmorgen is verwerkt door het RIVM. Aangezien die registratie van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen.

Zevendagenlijnen

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van dat zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's. Uit die zevendagenlijnen blijkt dat het aantal besmettingen op de Bevelanden en Walcheren dichter naar elkaar komt: op de Bevelanden neemt het aantal besmettingen af en op Walcheren iets toe. In de regio Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, blijft het aantal besmettingen nagenoeg gelijk.