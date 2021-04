Adriënne uit Kortgene had een tropisch Pasen in Australië: 'Eitjes verstopt bij 30 graden'

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Je zou denken: de paaseitjes laten we dan maar voor wat het is, maar Adriënne had afgelopen weekend veertig mensen over de vloer. Haar schoonbroer vierde zijn verjaardag bij hen thuis, vrienden en familie werden uitgenodigd. Er waren veel kinderen, dus werden de eitjes toch verstopt. "Het was toen nog 'maar' dertig graden", vertelt Adriënne in de radio-uitzending Zeeland komt thuis.

Adrienne vertelt over haar tropische Pasen

"Het nadeel hier is: het waait ook niet. Dus 's nachts is het ook hartstikke warm." De Zeeuwse is dus best een beetje jaloers op ons weerbeeld. "Ik zou een beetje sneeuw ook best lekker vinden", grapt ze. Gelukkig is er koelere lucht onderweg: "Vanaf morgen is het weer vuufentwintig graden, dus dat is lekker."