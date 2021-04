Provinciebestuur wil dit najaar spel spelen met jongeren

Jongeren in de Statenzaal tijdens het Provinciaal Jeugddebat in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Jongeren meer kennis meegeven over wat politiek is en hoe besluiten tot stand komen. Kortgezegd komt het daar volgens verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas op neer. Dat gebeurde tot nu toe onder andere door provinciale jeugddebatten en zogeheten denktankbijeenkomsten. Maar dat is volgens Van der Maas nog niet genoeg. "Je merkt dat je ook heel veel jongeren nog niet bereikt. Daarom zoeken we naar nieuwe manieren."

Zoals het 'Provinciespel'. Dat is ontwikkeld door ProDemos, het kenniscentrum over democratie en rechtsstaat. "Daardoor gaan jongeren op een speelse manier ontdekken hoe besluiten tot stand komen en wat er nodig is om uiteindelijk tot een besluit te kunnen komen", aldus Harry van der Maas.

Verschillende activiteiten

Maar de provincie wil meer doen dan alleen het spel. Zo hopen ze ook deze zomer een tweedaags jongerenparlement te kunnen organiseren. Volgens Van der Maas gaat het om jongeren van verschillende niveaus en met verschillende interesses. "Het provinciespel is voor jongeren die hier eenmalig willen komen en vooral op een ludieke manier willen ontdekken wat politiek nu eigenlijk is. En dat jongerenparlement is echt voor jongeren die zich willen stukbijten op een stukje inhoud, leren hoe je moet debatteren en welke voor- en nadelen er aan bepaalde onderwerpen zitten."