Zeeuwen mogen ruiken aan oude normaal, deze plekken in Zeeland gaan in april weer even open

Het zwembad van Roompot in Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

De eerste pilots worden op 9 april gehouden. In Zeeland kan je dan bijvoorbeeld de Grote Kerk in Veere bezoeken, net als 149 andere mensen. In totaal wordt in Zeeland zestien keer een proefactiviteit georganiseerd, waar 1.700 mensen aan mee kunnen doen.

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met toegangstesten 'voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om 'niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers'.

Negatieve test

Als voorwaarde voor toegang geldt dat iedere bezoeker een negatieve coronatest moet kunnen laten zien. Hiervoor moet iedere bezoeker zich 40 uur voor het evenement start, laten testen. In Zeeland kunnen bezoekers zich alleen laten testen in de commerciële teststraat in Geersdijk.

Een afspraak moet worden ingepland via een speciale website. Alleen resultaten die via deze site zijn ingepland zijn geldig. Een test in een reguliere GGD-teststraat of een zelftest tellen niet. Bij het Zeeuws Museum geldt ook dat alleen houders van een museumkaart welkom zijn.

Zeeland

Benieuwd wat je in Zeeland zou kunnen doen? Een overzicht:

Overzicht Zeeuwse testopeningen

Datum Activiteit/locatie Max. aantal personen 9 - 11 april Grote Kerk, Veere 150 (per dag) 16 april Zwemparadijs, Roompot Nieuwvliet-Bad 100 17 april Indoor speel-sporthal, Roompot Nieuwvliet-Bad 100 19 - 21 april Yogales, Goes 50 (per dag) 19 - 21 april Yogales, Vlissingen 50 (per dag) 22 april 't Beest, Goes 30 22 april Danny Vera, De Spot, Middelburg 50 23 april Nancy Kleurenblind en de zingende Roadie, 't Beest, Goes 30 23 april Spinvis, De Spot, Middelburg 50 24 - 25 april Zeeuws Museum, Middelburg 110 (per dag) 24 april Lucky Fonz III, 't Beest, Goes 30 24 april Blaudzun, De Spot, Middelburg 50 24 april Casino Novamatic Hulst 250

Tijdens alle voorstellingen moet het publiek zitten en is anderhalve meter afstand verplicht. Alleen tijdens een bezoek aan de Grote Kerk in Veere of het Zeeuws Museum mag vrij worden rondgelopen. Kaarten voor de Grote Kerk in Veere zijn nu al verkrijgbaar. De kaartverkoop voor de concerten in 't Beest en De Spot gaat donderdagochtend om 10.00 uur van start.

Andere tests

De pilots zijn door heel Nederland verspreid, maar niet in iedere provincie worden evenveel dingen georganiseerd. Waar Zeeland het moet doen met zestien testactiviteiten, krijgt Noord-Holland maar liefst 136 evenementen, goed voor bijna 90.000 bezoekers. In Zeeland vallen theaters en attracties buiten de boot. Ook worden er geen zakelijke bijeenkomsten georganiseerd.