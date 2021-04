Waaierspektakel verwacht op Zeeuwse wegen in Scheldeprijs, wie zijn de favorieten voor de zege?

Ook dit jaar rijdt het peloton weer door de Westerscheldetunnel (foto: ANP)

Normaal gesproken eindigt de Scheldeprijs in een massasprint. De koers noemt zichzelf ook al jaren het officieuze WK voor sprinters. Dat blijkt ook uit de lijst van eerdere winnaars. Daar staan veel topsprinters op als Marcel Kittel, Tom Boonen, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Mark Cavendish.

Maar door de huidige weersvoorspellingen is het nog maar de vraag of alle sprinters heelhuids in België aankomen. Een schuine wind langs de route van de Scheldeprijs op de wegen in Zeeland, dat is wat er nu wordt voorspeld. Bij dat soort omstandigheden is het altijd zwaar om te koersen, want dat betekent kans op waaiers. En dat is precies waar de organisatie op hoopt.

Wat is een waaier? Zodra de wind van de zijkant komt probeert iedere renner zich hiertegen te beschermen. Ze gaan vervolgens met een deel van de fiets aan de andere kant van de voorste renner fietsen. Dus als de wind van rechts komt, dan bergen ze zich aan de linkerkant. Hierdoor komen alle fietsers schuin achter elkaar te fietsen. Echter houdt dat een keer op. Dit vanwege het simpele feit dat de weg waar op ze fietsen maar beperkte breedte heeft. Op het moment dat het niet meer past moet er een renner 'passen'. Die fietst daardoor vol in de wind en zal vergeleken met de renners voor hem flink tempo verliezen en op achterstand van de groep voor hem komen.

Bennett won dit jaar al De Panne in een sprint (foto: ANP)

Mochten de sprinters het wel overleven tot in de finishplaats of de weersomstandigheden nog veranderen. Dan zijn dit de grootste kanshebbers om de Scheldeprijs van 2021 te winnen.

Topfavoriet is de Ier Sam Bennett, de wielrenner van Deceuninck-Quick Step, die dit jaar al naar de zege sprintte in de eendaagse koers De Panne. Bennett won ook al eens een etappe in de Binck Banck Tour die in Zeeland eindigde.

Spoorwegovergang

Arnaud Démare van Groupama-FDJ zal zich willen revancheren voor de editie van de Scheldeprijs in 2018. De Franse renner werd toen uit koers genomen omdat hij in een groepje zat die waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang bij Krabbendijke hadden genegeerd.

In 2018 reed dit groepje wielrenners door bij een dichtgaande spoorwegovergang bij Krabbendijke (foto: Screenshot YouTube)

Daarnaast is de Noor Alexander Kristoff, die de Scheldeprijs eenmaal op zijn naam schreef, ook van de partij. De Belgen hopen op Tim Merlier van Alpecin-Fenix. Hij kan de eerste Belg sinds Tom Boonen worden die de koers op zijn naam schrijft. Sinds 2006 won er namelijk geen Belg meer in Schoten.

Als outsider voor de winst kan ook de naam van Cees Bol nog op het lijstje. De wielrenner uit Zaandam heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld als sprinter en liet dit jaar al goede vorm zien in Parijs-Nice, waar hij in één rit naar de winst wist te sprinten.

Waar kan je de Scheldeprijs volgen?

De Scheldeprijs wordt de eerste profkoers voor mannen in Nederland sinds de uitbraak van de coronapandemie. Publiek is nergens welkom, de start is aangepast en dorpen worden in de route vermeden. Dat is een keuze van de organisatie geweest in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Terneuzen omdat anders de koers niet door kon gaan.

Via de website van Omroep Zeeland kan je op de hoogte blijven via een liveblog, waarin tussen 11:30 uur en 13:30 uur een livestream te zien is van de ploegenpresentatie en het eerste deel van de koers. Zodra de tv-uitzending op Sporza start, stopt de livestream vanwege rechten. De rest van de koers kan dan uiteraard gevolgd worden in het liveblog.