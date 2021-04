Zierikzees reisbureau optimistisch over toekomst ondanks faillissement concurrent

Wakkee reagert daarmee op het nieuws dat voor D-reizen de coronacrisis te lang duurde. Die reisorganisatie is failliet verklaard. In Zeeland heeft het bedrijf vijf vestigingen: in Hulst, Oostburg, Vlissingen, Goes en Middelburg.

'Heel erg'

"Ik vind het voor die medewerkers echt heel erg. Ik ken er best veel, we zien elkaar regelmatig bij vakantiebeurzen, dus vandaar", zegt Wakkee. De afgelopen maanden hoorde ze al wel dat het slecht ging met D-reizen, maar dit had ze niet verwacht. "Je hoopt dan altijd dat er iets positiefs gebeurt, maar dat was niet het geval. En dan komt het best als een schok."

Niet druk

TravelXL Reisburo Van Oeveren is al een jaar dicht, sinds kort kunnen mensen een afspraak maken om langs te komen. "Druk is het niet, omdat je eigenlijk nergens maar toe kan." Het reisbureau is zeker over de toekomst en staat er goed voor. "Naast het verkopen van reizen hebben we ook nog touringcars, die nu rijden voor Connexxion, en een taxibedrijf."

