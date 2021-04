Sneeuw, hagel en zon, vandaag in negen weerfoto's; april doet wat...

Selfies maken in de sneeuw in Vlissingen. (foto: Anne-Marie van Iersel)

Oké, de sneeuw bleef vandaag niet echt liggen, maar als je door een sneeuwbui moest, voelde het toch behoorlijk Winter Wonderland-achtig. Al haalde de gure wind het idyllische er wel een beetje uit. Maar... dat zorgde er dan ook weer voor dat de sneeuw wel een beetje bleef plakken, zoals hieronder te zien is, op de strandpalen bij Ellewoutsdijk.

Besneeuwde strandpalen langs de Westerschelde bij Ellewoutsdijk (foto: Marco van Weele)

Ook in Zierikzee bleef de sneeuw even plakken. Tot grote spijt van Liesbeth de Groen: "Helaas blijft het hier in Zierikzee nu wel liggen." Behalve sneeuw zagen de meeste mensen vandaag meerdere hagelbuien in hun omgeving neerkomen. Zo ook in Colijnsplaat:

Sneeuw in Zierikzee, hagel in Colijnsplaat (foto: Liesbeth de Groen en Vivian Kramer)

Terwijl foto's als onderstaande - die allemaal vandaag genomen zijn - dan weer het idee wekken dat de lente toch al behoorlijk begonnen is...

Lammetjes in de wei bij Veere (foto: Adrie Gideonse)

"Veel wind en vriendelijke bewolking", schrijft maker Astrid Wiessner die deze foto bij 's-Heerenhoek maakte (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Een tulpenveld in de buurt van Hulst. (foto: Paul Verstraeten)

Bloesem in een tuin in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Eigenlijk is de conclusie toch vooral: april doet wat-ie wil. Vannacht en morgenochtend staat ons ook weer guur weer te wachten met veel wind en vrij veel buien. Het KNMI heeft daarom voor het hele land code geel afgegeven. In Zeeland geldt die vanaf 4 uur vannacht tot morgenochtend 8.00 uur en waarschuwt het weerinstituut voor zware windstoten. Morgenmiddag zijn er zonnige perioden en is het meestal droog.

Viooltjes in de sneeuw in Kamperland (foto: Sandy Filius)

Zelf een leuke winterse foto gemaakt? Deel hem in de reacties van deze Facebookpost: