Chantal Janzen draagt tijdens Songfestival jurk van deze Zeeuwse ontwerper

David Laport (foto: Barrie Hullegie voor Largo x David Laport)

In het programma Road to Rotterdam vertelt de Zeeuwse ontwerper waar een Songfestivaljurk volgens hem aan moet voldoen. "Ik denk dat je een jurk moet hebben die heel bijzonder is, maar ook een heel groot publiek moet kunnen aanspreken."

In de jurk moet gewerkt kunnen worden, zeggen zowel Laport als presentatrice Chantal Janzen. Janzen: "Ik kan het niet maken dat ik een jurk heb met een hele grote onderkant heb en dat ik tegen Jan (Smit, red.) zeg: 'Jij moet 2,5 meter bij mij vandaan staan, anders deukt-ie in.'" En dus moet er 'collegiaal' ontworpen worden.

Een 'klein verhaal' vertellen

Laport probeert met zijn jurk wel een 'klein verhaal' te vertellen, maar: "Ik vind het altijd heel belangrijk om te kijken naar de persoon voor wie ik het maak. Het gaat niet om mij, het gaat om een soort samenspel. Je maakt dit kledingstuk met z'n allen."

David Laport startte zes jaar geleden met zijn gelijknamige kledinglabel 'David Laport' en behoort inmiddels tot de grootste ontwerpers van Nederland Laport ontwierp eerder al jurken voor grote artiesten als Sia, Solange Knowles en Rihanna. Ook Janzen droeg al eerder een jurk van de Zeeuw. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala schitterde ze in een gouden jurk met bijpassend mondkapje.

In de video krijgt de ontwerper veel lof van head of styling Diek Pothoven. Pothoven benaderde Laport om een van de jurken voor de presentatoren te ontwerpen. "Alles wat hij ontwerpt is superkrachtig en supervrouwelijk, maar hij geeft er dan toch een hele moderne abstracte touch aan die onverwacht is."

Zwijgplicht over dé jurk

In totaal draagt Chantal Janzen vier jurken tijdens het Songfestival: tijdens de eerste halve finale, de tweede halve finale, de finale en tijdens het stemmen. "Dat is heel gaaf", reageert Janzen. "Ik had het al leuk gevonden om er één te hebben." Hoe de jurk die Laport maakt er uitziet? "Ik sta onder een zwaar contract", lacht hij. "Ik mag niks zeggen, helaas."

Is dit dé Songfestivaljurk van Chantal Janzen?

Uit de video worden we ook nog niks wijzer. In de video draagt Janzen een witte jurk, maar dat is het 'basismodel'. "Je past nooit meteen met de goede stof, want dat is meestal dure stof", legt Janzen uit. "Vandaag draag ik een jurk van katoen. Die stof kan hij nog knippen en spelden."

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van dinsdag 18 mei tot en met zaterdag 22 mei.