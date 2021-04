Van omwonenden mag skatebaan rest van het jaar nog openblijven

Zo'n zestig skaters protesteerden eerder tegen de sluiting van hun skatebaan in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Een en ander bleek eerder vanavond tijdens de Vergadering Raadscommissie Ruimte. "Na elf jaar wordt eindelijk erkend dat de skatebaan op de verkeerde plaats staat en dat er eindelijk een oplossing moet komen voor omwonenden en skaters", aldus Marco van Flierenburg van Buurtgroep Prettig Wonen. "Als er zicht is op een nieuwe baan mag de huidige wat ons betreft tot het eind van het jaar open. Want wij snappen ook wel dat er niet binnen twee maanden ergens anders iets nieuws is."

Snel een oplossing

Probleem: zicht op een nieuw skatepark is er nog niet. Het college besloot alleen het huidige park te sluiten en geld voor een plek voor de skaters is er niet. Van Flierenburg was één van zeven insprekers die daarom met nadruk vroeg toch snel een oplossing te bieden voor de skaters. Ook de skaters zelf, ouders van kinderen en pubers die gebruik maken van de skatebaan en het wijkteam Klarenbeek/Veerse Poort drongen aan op uitsluitsel.

Sponsors en crowdfunding

Ondanks het gebrek aan geld bij de gemeente is de situatie niet geheel uitzichtloos. Het college van B&W schrijft in antwoord op raadsvragen van LPM en PvdA dat zich naar aanleiding van het nieuws over de sluiting, zich twee partijen hebben gemeld bij de gemeente. Het gaat om een skatebaanbouwer en een stichting die mee willen denken met een nieuwe baan en zelfs zouden willen sponsoren. Hier zijn vorige week twee oriënterende gesprekken gevoerd. Ook wordt onderzocht of de gemeente aanspraak kan maken op geld van de provincie.

Verder laat de gemeente weten open te staan voor eventuele crowdfundingsacties om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Daarbij houden ze wel een slag om de arm. "niet ieder initiatief kan ondersteund worden".