Eindelijk! Podium 't Beest kan niet wachten om geluidstafel vol open te draaien

Podium 't Beest in Goes (foto: Podium 't Beest)

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met toegangstesten 'voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om 'niet-vergunningsplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers'.

Als voorwaarde om binnen te mogen moeten bezoekers binnen 40 uur voor aanvang een coronatest doen. Dat mag geen zelftest zijn of eentje uit de reguliere GGD-teststraat. Om die laatste zoveel mogelijk te ontlasten, moeten bezoekers naar de commerciële teststraat in Geersdijk.

Maximaal 66 bezoekers

Bart Smeels kan niet wachten om weer aan de slag te gaan en de deuren te openen. Op 22,23 en 24 april staan er drie optredens gepland, waarvan al twee namen bekend zijn. Op 23 april staat act Nancy Kleurenblind en de zingende roadie op het podium en een dag later geeft Lucky Fons lll een concert.

Voor ieder optreden kunnen maximaal 66 mensen, op anderhalve meter afstand in de zaal. Het maximumaantal bezoekers kan nog naar beneden worden bijgesteld, en is ook afhankelijk van de samenstelling van de gezelschappen die een kaartje hebben. Mochten er in het uiterste geval alleen maar kaartjes worden gekocht door mensen die in hun eentje komen, dan is er maar plaats voor 33 mensen.

'Geluidstafel testen'

De afgelopen week sorteerde Smeels en zijn team van vrijwilligers al voor op het besluit uit Den Haag om van 't Beest een van de proeflocaties te maken. Vorige week sijpelde het nieuws al naar buiten dat het podium samen met De Spot in Middelburg en de Grote Kerk in Veere een van de kanshebbers zou zijn.

Het meest kijkt Smeels uit om weer eens te ervaren "hoe het is om die geluidstafel vol open te draaien, hier te zijn en ja gewoon weer eens kunnen genieten van iets op het podium", zegt hij vooruitblikkend in een nu nog lege zaal. "Want uiteindelijk is dat waarom wij hier zijn, want dat is ons bestaansrecht."

