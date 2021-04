Goedemorgen! Wielrennen in Zeeland, code geel en coronagerelateerd nieuws

De winnaar van de Scheldeprijs in 2019, (archieffoto) (foto: ANP)

De organisatie hoopt op een spannende wedstrijd. De weersverwachtingen zouden daar best eens aan bij kunnen dragen. Een schuine wind langs de route van de Scheldeprijs op Zeeuwse wegen... dat betekent: kans op waaiers!.Wat dat precies inhoudt en wie de kanshebbers zijn vandaag lees je in dit artikel.

Scheldeprijs volgen? Publiek is niet welkom langs de route. Via de website van Omroep Zeeland kan je op de hoogte blijven via een liveblog, waarin tussen 11:30 uur en 13:30 uur een livestream te zien is van de ploegenpresentatie en de eerste deel van de koers. Zodra de tv-uitzending op Sporza start, stopt de livestream vanwege rechten. De rest van de koers kan dan uiteraard gevolgd worden in het liveblog.

Natuurlijk is er ook coronagerelateerd nieuws. Vandaag komt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met een oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca. Afgelopen vrijdag werd voor de tweede keer een tijdelijke prikstop ingesteld vanwege bloedstollingsproblemen bij enkele gevaccineerden. Een veiligheidscommissie van de Europese toezichthouder kijkt of er een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en de klachten.

Deze maand kunnen 1.700 mensen naar een testactiviteit in Zeeland. De activiteiten lopen uiteen van een concert van Danny Vera tot een gokje wagen in een casino of een lesje yoga. Een afspraak moet gepland worden via een speciale website én je moet een negatieve test van de commerciële teststraat in Geersdijk kunnen laten zien.

Besneeuwde strandpalen langs de Westerschelde bij Ellewoutsdijk (foto: Marco van Weele)

Het weer

Genoten van de onvoorspelbaarheid van april gisteren? Ook vandaag staat ons weer wat guur weer te wachten. Tot 9.00 uur vanochtend geldt code geel in Zeeland, het KNMI waarschuwt voor zware windstoten.