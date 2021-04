Ploegenpresentatie Scheldeprijs afgelast door slecht weer

Scheldeprijs (foto: Sjaak van der Salm)

De beslissing is door de organisatie genomen om de renners warm aan de start te laten verschijnen. Publiek is niet welkom bij de start, maar het voorstellen van de renners zou worden uitgezonden via internet.

De Scheldeprijs start om 12.45 uur op het DOW-terrein in Terneuzen. Daarna rijden de renners via de Westerscheldetunnel door Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De finish van de Scheldeprijs is rond 17.00 uur in het Belgische Schoten. Het Zeeuwse deel van de wedstrijd is te volgen via de website van Omroep Zeeland.

Harde wind

Normaal gesproken eindigt de Scheldeprijs in een massasprint. De koers noemt zichzelf ook al jaren het officieuze WK voor sprinters. Maar door de huidige weersvoorspellingen is het nog maar de vraag of alle sprinters heelhuids in België aankomen. Een schuine wind langs de route van de Scheldeprijs op de wegen in Zeeland, dat is wat er nu wordt voorspeld.

