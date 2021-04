LIVE Scheldeprijs: Groupama-FDJ start niet vanwege positieve coronatest

Coronatest bij de Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Podium afgesloten - 11.38 uur

Het podium waar alle renners zouden worden gepresenteerd. Door de harde wind blijft dit afgesloten en is er geen presentatie van de renners. De eerste ploegen druppelen inmiddels binnen bij de startlocatie.

Het gesloten startpodium (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen opnieuw startplaats - 11:08 uur

Voor de derde keer in de geschiedenis van de Scheldeprijs is Terneuzen de startplaats. In 2018 en 2019 startte de koers vanuit het centrum van de stad. De bedoeling was ook dat de wielerwedstrijd in 2020 van start zou gaan in Terneuzen. Door corona kon dat toen niet doorgaan. Nu is de start verplaatst naar het terrein van DOW om publiek te weren.

Coronatest voor alle volgers - 10.30 uur

Alle volgers van de Scheldeprijs worden vanmorgen getest op corona. In de communicatieboerderij van DOW worden sneltest afgenomen en volgt binnen een paar minuten de uitslag. De wielerploegen zijn gisteren al gecontroleerd.

Westerscheldetunnel tijdelijk afgesloten - 10.00 uur

De oostbaan van de Westerscheldetunnel is wegens de Scheldeprijs tussen 12.30 en 13.30 uur afgesloten. De verwachting is dat de weg richting Borssele ongeveer drie kwartier dicht is.

Groupama-FDJ start niet - 09.35 uur

Wegens een positieve coronatest bij het Franse Groupama-FDJ start de ploeg vandaag niet in de Scheldeprijs. Favoriet Arnoud Démare zal zich daardoor dus niet kunnen mengen in een mogelijke sprint. Trek-Segafredo trok zich uit voorzorg al eerder terug na positieve coronagevallen binnen de ploeg de afgelopen week.

Geen ploegenpresentatie vanwege de kou - 08.30 uur

Vanwege het slechte weer is er bij de Scheldeprijs, die start bij chemiebedrijf Dow, geen ploegenpresentatie. Volgens de organisatie is het door de kou en de harde wind niet verantwoord om de renners voor te stellen aan de jury en de media. De wedstrijd gaat wel door. De beslissing is door de organisatie genomen om de renners warm aan de start te laten verschijnen.

Weer profkoers in Nederland - 08.00 uur

De Scheldeprijs is de eerste profkoers voor mannen op de openbare weg in Nederland sinds de uitbraak van de coronapandemie. Publiek is nergens welkom, de start is aangepast en dorpen worden in de route vermeden. Dat is een keuze van de organisatie geweest in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Terneuzen omdat anders de wedstrijd niet door kon gaan.