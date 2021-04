Lees hier terug hoe de Scheldeprijs door Zeeland raasde

Jasper Philipsen de snelste -16.51 uur

Jasper Philipsen wint de sprint in Schoten voor Sam Bennett en Mark Cavendish. De Belgische renner van Alpecin-Fenix is de opvolger van Caleb Ewan die vorig jaar de Scheldeprijs won. Philipsen is de eerste Belg sinds 2006 die de Belgische wedstrijd wint. Toen was Tom Boonen de beste.

Nog twee lokale rondes te gaan - 16.07 uur

Met nog 32 kilometer te gaan zijn alle renners in België. Rondom Schoten worden nu nog twee plaatselijke rondes gereden. In de voorste groep zitten nog altijd dertig renners.

Groep 1 en 2 komen bij elkaar en bestaat uit dertig rijders - 15.14 uur

Het samenvoegen van de twee voorste groepen is een feit. Zij hebben een voorsprong van meer dan twee minuten op de rest. We gaan eens kijken wie van de dertig renners in die voorste groep de beste kans zouden maken in een sprint. Dat zijn de Duitser Pascal Ackermann, de Ier Sam Bennett, landgenoot Danny van Poppel en de Belg Tim Merlier.

Peloton in vijf groepen gescheurd door waaiers en valpartijen - 14.38 uur

De eerste groep, die dus wellicht is ontstaan door een valpartij, bestaat uit 13 renners. De namen: Van Moer, Ackermann, Schwarzmann, Burghardt, Bennett, Mørkøv, Danny van Poppel, Vahtra, Nizzolo, Walscheid, Philipsen, Rickaert en Russo. Groep twee volgt op ongeveer dertig seconden. Daarin zitten vijftien renners: Dewulf, Selig, Sénéchal, Van Lerberghe, Koch, Bol, Kristoff, Merlier, De Bondt, Mozzato, Siskevicius, Van Gestel, Van Schip, Bugter en Piotr Havik. Groep drie, vier en vijf zitten op meer dan een minuut achterstand.

Nog meer renners verlaten noodgedwongen de koers - 14.15 uur

Het regent opgaves. Ook Lecroq, Welten en Oliveira zijn uit de wedstrijd. Dat het peloton is gebroken komt door een valpartij van Taco van der Hoorn van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. De Nederlander is uit de wedstrijd.

Vier opgaves door zware val - 13.52 uur

Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise), Kristoffer Halvorsen (Uno-X) , Florian Maitre (Total Direct Energie) en Frederik Frison (Lotto-Soudal) zijn uit de wedstrijd door een zware valpartij.

Einde stream - 13.32 uur

Vanwege uitzendrechten mocht Omroep Zeeland de koers uitzenden tot 13.30 uur. Hier is de wedstrijd verder te volgen met ontwikkelingen vanuit de koers.

Door de harde wind viel het peloton in stukken uiteen (foto: ANP)

Drie groepen in de richting van Nisse - 13.18 uur

Richting Nisse valt het peloton in drie stukken. Sprinter John Degenkolb doet in de eerste groep veel werk. De Duitser is een kanshebber om vandaag te winnen in Schoten.

Hoge snelheden - 13.13 uur

Het peloton rijdt in een zeer hoog tempo over de Heinkenszandseweg. Door de harde meewind breekt het peleton in zeker twee stukken.

's-Heerenhoek in zicht - 13.08 uur

De renners rijden richting 's-Heerenhoek. Vanaf dat punt krijgen ze te maken met een strakke meewind richting Heinkenszand. De kans op waaiers wordt daardoor groter.

De renners in de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Wind in de flank - 13.04 uur

De renners zijn uit de Westerscheldetunnel en hebben te maken met een strakke tegenwind richting het tolplein. Richting het tolplein van de Westerscheldetunnel krijgen we de eerste versnellingen het peloton. De wind komt hard vanaf de zijkant en er wordt een waaier opgezet door enkele renners.

Bouhanni niet gestart - 12.55 uur

Nacer Bouhanni is niet gestart. De Franse renner van Arkéa-Samsic is sinds vorige week in opspraak door een vermeende sprint. Hij duwde een renner en werd uit koers gehaald. Bouhanni gold als één van de outsiders.

Officiële start - 12.48 uur

De renners zijn officieel van start gegaan bij het binnen rijden de Westerscheldetunnel. Met een volle vaart rijden de renners de tunnel in.

Start - 12.45 uur

Het startschot is gegeven. De renners zijn geneutraliseerd van start gegaan richting de Westerscheldetunnel.

Wind in de rug - 12.15 uur

De renners staat vanmiddag windkracht vijf te wachten wanneer ze door Zeeland rijden. Vanaf de Westerscheldetunnel krijgen ze te maken met een schuine wind in de rug. Deze omstandigheden kunnen ideaal zijn voor waaiers.

Ploegbussen gearriveerd - 11.52 uur

De bussen van de wielerploegen zijn gearriveerd. Het is nog een klein uurtje tot de start om 12.45 uur. De renners blijven voorlopig nog even in de warmte van de ploegbussen.

Podium afgesloten - 11.38 uur

Het podium waar alle renners zouden worden gepresenteerd. Door de harde wind blijft dit afgesloten en is er geen presentatie van de renners. De eerste ploegen druppelen inmiddels binnen bij de startlocatie.

Het gesloten startpodium (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen opnieuw startplaats - 11.08 uur

Voor de derde keer in de geschiedenis van de Scheldeprijs is Terneuzen de startplaats. In 2018 en 2019 startte de koers vanuit het centrum van de stad. De bedoeling was ook dat de wielerwedstrijd in 2020 van start zou gaan in Terneuzen. Door corona kon dat toen niet doorgaan. Nu is de start verplaatst naar het terrein van DOW om publiek te weren.

Coronatest voor alle volgers - 10.30 uur

Alle volgers van de Scheldeprijs worden vanmorgen getest op corona. In de communicatieboerderij van DOW worden sneltest afgenomen en volgt binnen een paar minuten de uitslag. De wielerploegen zijn gisteren al gecontroleerd.

Coronatest bij de Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Westerscheldetunnel tijdelijk afgesloten - 10.00 uur

De oostbaan van de Westerscheldetunnel is wegens de Scheldeprijs tussen 12.30 en 13.30 uur afgesloten. De verwachting is dat de weg richting Borssele ongeveer drie kwartier dicht is.

Groupama-FDJ start niet - 09.35 uur

Wegens een positieve coronatest bij het Franse Groupama-FDJ start de ploeg vandaag niet in de Scheldeprijs. Favoriet Arnoud Démare zal zich daardoor dus niet kunnen mengen in een mogelijke sprint. Trek-Segafredo trok zich uit voorzorg al eerder terug na positieve coronagevallen binnen de ploeg de afgelopen week.

Geen ploegenpresentatie vanwege de kou - 08.30 uur

Vanwege het slechte weer is er bij de Scheldeprijs, die start bij chemiebedrijf Dow, geen ploegenpresentatie. Volgens de organisatie is het door de kou en de harde wind niet verantwoord om de renners voor te stellen aan de jury en de media. De wedstrijd gaat wel door. De beslissing is door de organisatie genomen om de renners warm aan de start te laten verschijnen.

Weer profkoers in Nederland - 08.00 uur

De Scheldeprijs is de eerste profkoers voor mannen op de openbare weg in Nederland sinds de uitbraak van de coronapandemie. Publiek is nergens welkom, de start is aangepast en dorpen worden in de route vermeden. Dat is een keuze van de organisatie geweest in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Terneuzen omdat anders de wedstrijd niet door kon gaan.