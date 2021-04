Minder aanloop Zeeuwse drugstestlocatie door corona, maar wel waarschuwingen uitgedeeld

In het eerste jaar kwamen zo'n tachtig Zeeuwen langs met hun drugs. Gezien de coronacrisis valt dat niet tegen, vindt Leo de Pan, preventiewerker bij 1NUL1.

"Het was een raar jaar door corona, normaal heb je de festivals en daardoor ook meer toeloop, maar dat is nu uitgebleven. We waren nog maar in de opstartfase en konden weinig naamsbekendheid opbouwen."

Bellen voor een afspraak

De testlocatie in Goes is een paar weken dicht geweest. Daarna ging het servicepunt weer open, maar alleen op afspraak. "Dat is nu nog steeds zo. Normaal kun je elke donderdagavond binnenlopen. Nu moeten mensen donderdagochtend eerst bellen. Dat werpt natuurlijk wel een extra drempel op."

Lange tijd was Zeeland een blinde vlek, Zeeuwen die hun drugs wilden laten testen, moesten naar Roosendaal. In november 2019 ging de eerste Zeeuwse testlocatie open in Goes, deze is onderdeel van een netwerk van locaties in heel Nederland van het Trimbos Instituut.

Uit onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar minder harddrugs zijn gebruikt. Dat komt vooral omdat er niet of nauwelijks festivals en feestjes waren. Maar de thuisgebruikers weten de testlocatie toch te vinden.

Zo kwamen er Zeeuwen langs met speed, cocaïne, MDMA en de relatief nieuwe drug 3MMC. "We hebben verschillende keren geadviseerd om de drugs niet te gebruiken. Bijvoorbeeld bij een hoge dosering MDMA in een pilletje", zegt Leo de Pan.

De testlocatie in Goes zag meerdere keren gevaarlijke drugs voorbij komen (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment loopt er ook en landelijk Red Alert voor een bepaalde soort cannabis. "Die drugs is dusdanig vervuild dat het een risico voor de volksgezondheid vormt. Er zitten chemische stoffen op, waardoor de reactie heel heftig kan zijn."

Terughoudendheid

Elke gebruiker die zijn drugs laat testen, krijgt een preventief gesprek. "Zeker in tijden van een pandemie adviseren we erg terughoudend te zijn met middelengebruik. Gezondheid is nu nog belangrijker. Maar iedereen die toch wil gebruiken, kan zijn drugs laten testen."

De drugs worden uitgebreid getest (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks het beperkte aantal bezoekers, denkt Leo de Pan dat de Zeeuwse testlocatie zijn nut heeft bewezen. "Naast individuele waarschuwingen, hebben we toch ook een beeld gekregen van wat er op de markt speelt in Zeeland. Dat is belangrijk omdat je er dan beter op in kunt spelen."

Meer festivals en feestjes

1NUL1 verwacht dit jaar meer aanloop. "Als er meer vrijheid komt, gaan ook de festivals en feestjes weer van start. Door daar aanwezig te zijn, hopen we onze naamsbekendheid te vergroten. En natuurlijk dat Zeeuwen hun weg weten te vinden naar ons."

Lees ook: